Von Lukas Brekenkamp

»70 ist eine hohe Hausnummer, die wir in den vergangenen Jahren halten konnten. Das macht uns natürlich sehr stolz«, sagte Schulleiter Gunnar Woltering am Mittwochmorgen vor den Schülern, der Jahrgänge sieben bis elf.

Mit dieser Zahl an Absolventen gilt das Bünder Gymnasium als eine der erfolgreichsten Schulen in NRW. Dafür wurde die Schule auch im September vom Institut Français in Köln geehrt und zur DELF-Partnerschule gekürt. Das Gymnasium wurde als eine von 36 weiterführenden Schulen Nordrhein-Westfalens mit dieser Plakette ausgezeichnet.

Die Prüfung selbst fand bereits im vergangenen Sommer statt – der schriftliche Test am 9. Juni, der mündliche Teil am 30. Juni sowie am 1. Juli. Dabei mussten die Schüler Hörverstehen, Leseverstehen sowie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit unter Beweis stellen.

Diplom ist lebenslang gültig

Seit 2001 organisiert die Fachschaft Französisch am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium die Prüfung. Dabei können alle Schüler der Schule dieses Diplom ablegen, wenn sie – vorbereitet durch eine entsprechende AG – sich zu den Prüfungen anmelden.

Mit der Verleihung des französischen Sprachdiploms DELF (diplôme d’études en langue française) bescheinigt das französische Erziehungsministerium den Schülern die Beherrschung eines fest und jenseits von Schulzeugnissen definierten Sprach-Kenntnisstands.

Mit diesem Diplom können die Schüler später beispielsweise an einer französischen Hochschule studieren, ohne eine weitere Sprachprüfung abzulegen. Außerdem weisen sie so ihre praktische Sprachkenntnis auf dem Arbeitsmarkt nach. Das international anerkannte Diplom behält seine Gültigkeit lebenslänglich.

Die Absolventen

Niveau A1: Dilara Akyol, Eduard Bachmann, Kamali Begüm, Lena-Sophie Beinke, Jette Marieke Berens, Jesper Fynn Bergmann, Nany Bokel, Julien Gieselmann, Anna Großpietsch, Justus Höke, Anna Lena Hollinderbäumer Jan-Luca Jaensch, Maja Kannebier, Liel Kemper, Jan Luka Kollmeier, Hannah Kötter, Elea Lohkemper, Lea-Melissa Löwen, Luis Lückingsmeier, Merle Mailänder, Luis Mathey, Miresa Mehmeti, Alisha Mertes, Rebecca Möller, Vincent Niemeyer, Nelia Peitzmeier, Pauline Ronsiek, Malin Rürup, Feline Scheffer, Jennifer Schellenberg, Joel Schellenberg, Joelle Schröder, Jule Seidenstücker, Victoria Lara Stock, Paolina Thal, Max Tichai, Finje Grete Ueckermann, Marvin Wittenbeck.

A2: Maria Becker, Patrick Betzer, Robin Bohlmann, Romy Charlotta Bohnenkemper, Felix Brinkmann, Jula Brinkmeier, Rieke Edmaier, Amber Fleischmann, Leticia Heinrichs, Lilli-Mari Held, Max Hiller, Jan Hobrock, Maike Marie Konietzka, Hendrik Meierernst, Ben Bijan Mormann, Arne Rieping, Hauke Rieping, Madita Ronsiek, Annika Scheidt, Oliver Schulz, Julian Sewing, Melissa Tegeler, Malea Witte.

B1: Vica Ennes, Alexa Sophie Kitzelmann, Mike Lindemeier, Annika Schlattmeier, Julia Schütte, Linda Unrau.

B2: Sophie Marie Beckemeyer, Yasmin Anna Beckemeyer, Lisa Dörner.