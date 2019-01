2015 stellte HNR unter anderem die Sicherheitsteams für die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Ahler Grundschule. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Wegen drohender Zahlungsfähigkeit hat der Bünder Sicherheitsdienstleister HNR einen Insolvenzantrag gestellt. Das Verfahren vor dem zuständigen Amtsgericht in Bielefeld ist am Dienstagmorgen eröffnet worden. Eine Sanierung der Firma wird angestrebt.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Hans-Achim Ernst von der Herforder Kanzlei Burghardt-Ernst-Bagh bestellt. Laut Geschäftsführer Diego Niederée (30) seien die Gehälter für die aktuell 54 Beschäftigten für die kommenden drei Monate durch Insolvenzgeld gesichert.

»Mitarbeiter abgesichert«

»Ich habe frühzeitig die Reißleine gezogen, damit die Mitarbeiter abgesichert sind«, sagte Niederée am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung. Zwar sei die Auftragslage für das aktuelle Jahr gut, HNR könne sogar noch weitere Aufträge annehmen. Der Gang in die Insolvenz sei allerdings nötig geworden, da »finanzielle Altlasten« nicht mehr fristgerecht beglichen werden könnten, wie der 30-Jährige betonte.

»Unsere Kunden haben wir über die Situation informiert – und die wollen auch mitziehen. Unser Geschäftsbetrieb läuft erst einmal ganz normal weiter«, so der Geschäftsführer weiter. Erklärtes Ziel sei, das Unternehmen im Laufe des Verfahrens wieder auf gesunde Füße zu stellen: »Aktuell laufen Gespräche, wie das geschehen könnte«, so Niederée.

Viele Dienstleistungen für die Stadt

HNR hat bislang zahlreiche Sicherheitsdienstleistungen in Bünde und Umgebung erbracht. Unter anderem betreute die Securityfirma das Frühlingsfest und den Zwiebelmarkt in der Elsestadt sowie die Public-Viewings bei Fußballgroßereignissen mit mehreren tausend Besuchern im Steinmeisterpark. »Für die Stadt Bünde sind wir sozusagen ›der Sicherheitsdienst‹«, erklärt Diego Niederée.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle vor einigen Jahren stellte HNR die Sicherheitsteams von Asylbewerberunterkünften in Bünde-Ahle, Rödinghausen und auch Herford. »Zeitweise hatten wir damals bis zu 120 Mitarbeiter«, erinnert sich der HNR-Chef, der mit seinem Team vorwiegend Sicherheitsdienstleistungen in Nordrhein-Westfalen und dem angrenzenden Niedersachsen erbringt.

Unternehmen wurde 1998 gegründet

Der Bünder Sicherheitsdienstleister HNR war 1998 von Stefan Holstein, Diego Niederées Vater André und Klaus Redlingshöfer zunächst als GbR gegründet worden. Die Anfangsbuchstaben der Nachnamen des Trios standen Pate für die Unternehmensbezeichnung.

In den Anfangsjahren reichte das Portfolio der Bünder vom Veranstaltungsservice über Geld- und Werttransporte bis hin zu Ermittlungsdiensten.

In der Folgezeit habe HNR seinen »Stellenwert in der Region Bünde über den Kreis Herford hinweg« ausgebaut, wie es auf der unternehmenseigenen Homepage heißt. 2014 war HNR neu aufgestellt und in eine GmbH umgewandelt worden.

Weil mehr Platz benötigt wurde, war der Sicherheitsdienstleister im Herbst 2017 von der Bahnhofstraße in das Verwaltungsgebäudes der e hemaligen Draht+Stahl GmbH an der Wilhelmstraße , den jetzigen Firmenssitz, umgezogen.