Vor diesem Häuserblock an der Fahrenkampstraße war der damals 30-Jährige Ende 2015 verprügelt worden. Foto: Heeren

Bünde (BZ/sal). Im sogenannten Baseballschläger-Prozess wird in der kommenden Woche vor dem Bielefelder Landgericht ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Ein 44-Bielefelder muss sich unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vor der XX. Strafkammer verantworten.

Der Mann soll im Dezember 2015 an der Attacke auf einen damals 30-Jährigen Bünder beteiligt gewesen sein. Tatort war die Fahrenkampstraße im Stadtteil Hunnebrock. Im Zuge einer Familienfehde soll der Angeklagte mit acht weiteren Mitgliedern eines ex-jugoslawischen Familienclans in die Elsestadt gefahren sein, um dem Opfer eine Lektion zu erteilen. Sie hatten den Bünder unter anderem verdächtigt, das Auto des Vaters des 44-Jährigen angezündet zu haben.

Mit Baseballschläger gegen Kopf und Beine geschlagen

Als das Schlägerkommando anrückte, hatte der Bünder zunächst die Flucht ergriffen. Der Angeklagte und weitere gesondert verfolgte Mittäter sollen ihm aber nachgestellt und schließlich eingeholt haben. Ein Mittäter soll dem Opfer mit einem Baseballschläger aus Holz mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben.

Im weiteren Verlauf des Streits soll der Angeklagte laut den Vorwürfen der Bielefelder Staatsanwaltschaft den Schläger an sich genommen und mehrfach gezielt gegen die Beine des am Boden liegenden Opfers geschlagen haben.

Als Anwohner auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam wurden, hätten die Angreifer die Flucht ergriffen. Nach Informationen dieser Zeitung hatte der Mann seinerzeit noch mehrere Klingeln betätigt, um Hilfe zu bekommen, bevor die Täter auf ihn einschlugen.

Als die Polizisten am Tatort eintrafen, lag der 30-Jährige bereits schwer verletzt am Boden. Laut Polizei hatten die Täter ihr Opfer damals von der Straße Kameradschaft bis zur Fahrenkampstraße verfolgt und vor dem Hauseingang ihren Angriff gestartet.

Richter spricht von »Wildwestmanier«

Gegen fünf Mittäter des Bielefelders war das Verfahren gegen Geldauflagen zwischen 900 und 1200 Euro bereits endgültig eingestellt worden. Drei weitere Schläger waren Ende 2017, nach einem mehrmonatigen Prozess, vom Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und Beihilfe zu Freiheitsstrafen zwischen 12 und 21 Monaten – jeweils ausgesetzt zur Bewährung – sowie einer Geldstrafe in Höhe von 4050 Euro verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter hatte seinerzeit davon gesprochen, dass bei der Tat, das Recht in »Wildwestmanier« in die eigene Hand genommen worden war.

Der Prozess beginnt am 5. Februar, vier weitere Verhandlungstage sind angesetzt. Am 28. Februar könnte ein Urteil fallen.