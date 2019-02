Laut Aussage eines DB-Sprechers sollen die Bahnsteig-Aufzüge in Bünde noch im Februar in Betrieb gehen. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Was lange währt, könnte noch in diesem Monat gut werden: Wie die Deutsche Bahn jetzt auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, sollen die Aufzüge an den Bünder Bahnsteigen im Zeitraum zwischen Mitte und Ende Februar in Betrieb gehen.