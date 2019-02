Immer mehr Gäste trudeln ein und wagen erste Blicke in den Rohbau. Auch die Mädchen und Jungen der Kita sind schon neugierig, aber bevor es richtig los geht, singen sie noch schnell gemeinsam ein Lied. Derweil drapieren Eltern die zuvor liebevoll zubereiteten, leckeren Häppchen auf mehrere Teller und stellen sie auf provisorische Tische.

Dann wird’s offiziell. Zimmerer Jonah Ulbrich ist mit seinen Kollegen Waldemar Grebe und Eugen Bisterfeld aufs Dach gestiegen. In traditioneller Zunftkleidung trägt Ulbrich den Richtspruch vor, seine Kollegen begleiten die Zeremonie mit lauten, rhythmischen Hammerschlägen. Die auf dem Rasen stehenden Kinder sind begeistert, Eltern und Gäste applaudieren.

Neubau für 80 Kinder

»Darauf haben wir gewartet und freuen uns jetzt riesig«, sagt Kita-Leiterin Antje Schneider. Im Ortsteil gibt es einen großen Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen. Deswegen wurde bereits eine zusätzliche »Notgruppe« mit 15 Kindern eröffnet. Wenn im Sommer der Neubau fertig ist, können insgesamt 80 Mädchen und Jungen die Kita an der Lutherstraße besuchen.

Es werden rund 440.000 Euro in Baumaßnahmen und Ausstattung investiert. »Davon stammen aus Fördermitteln des Landes 90 Prozent, die restlichen zehn Prozent übernimmt die Stadt Bünde«, berichtet Jugendamtsleiterin Karin Schäffer, die gemeinsam mit Bündes Erstem Beigeordneten Günther Berg zum Richtfest gekommen ist.

Rohbau schnell errichtet

Nachdem die Finanzierung zugesagt und alle Planungen abgeschlossen waren, konnte der Rohbau verhältnismäßig schnell errichtet werden. Vor Weihnachten kam das Fundament in die Erde. Vor wenigen Tagen folgte der Holz-Rahmen-Bau mit der Massivholzdecke. »Wir hatten an unserem Unternehmensstandort schon viele Arbeiten vorbereitet, sodass die eigentliche Montage vor Ort innerhalb von zwei Tagen erfolgte«, berichtet Bauleiter Simon Seidel von der Grübbel GmbH in Bad Oeynhausen.

140 Quadratmeter

Geplant hat den Erweiterungsbau die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (B&S). Auf rund 140 Quadratmetern gibt es einen neuen Gruppenraum, einen Nebenraum sowie einen Sanitärraum. Außerdem wird der Mehrzweckraum erweitert, eine neue Heizungsanlage eingebaut und es gibt eine neue Küche. »Wir sind gut im Zeitplan«, sagt Architekt Florian Ohmes. Wenn weiterhin alles so gut läuft, können die Räume spätestens Anfang August, zu Beginn des neuen Kita-Jahres, genutzt werden, kündigt B&S-Vorstandsvorsitzende Petra Eggert-Höfel an.

»Wir sind froh, dass es bald so weit ist«, sagt Gemeindepfarrer Matthias Gleibe. Und Presbyter Ulf Redeker freut sich: »Das ist bereits jetzt schon alles sehr schön. Helle, große Räume. Eine feine Sache!«