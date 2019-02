Von Daniel Salmon

Beim Etat gleichen sich Erträge und Aufwendungen mit jeweils gut 107 Millionen Euro in etwa aus. Bei der Vorstellung des Entwurfs vor knapp zwei Monaten waren Kämmerer Günther Berg und sein Team noch von einem leichten Überschuss von 100.000 Euro ausgegangen. Unter anderem wegen in der Zwischenzeit gefasster politischer Beschlüsse hatten sich die Zahlen aber verändert. Das Plus schmolz auf 33.000 Euro zusammen. »Immerhin haben wir einen leichten Überschuss über die Ziellinie gerettet«, so der Erste Beigeordnete.

»Zu wenige Investitionen in Straßenausbau«

Bevor es dann an die Abstimmung gingen, standen die traditionellen Haushaltsreden der im Rat vertretenen Parteien an. Als erste trat Andrea Kieper für die Sozialdemokraten – derzeit mitgliederstärkste Fraktion – ans Mikrofon. Zwar streute sie in ihren Vortrag auch zahlreiche Fakten ein, nutzte ihre Redezeit aber immer wieder, mit Bürgermeister Wolfgang Koch und seiner »konservativen Ratsmehrheit« abzurechnen. Auch mit einigen Zielsetzungen im Rathaus zeigte sie sich unzufrieden. »Es wird immer noch zu wenig in das Infrastrukturvermögen investiert, hier zu nennen ist insbesondere der Straßenausbau«, so Kieper. Die SPD-Fraktionschefin holte noch weiter aus: »Was nützt uns letztlich eine schwarze Null oder auch mehr, wenn Gebäude vergammeln, Straßen unter unseren Füßen wegbröseln oder es aufgrund eines unzureichenden Stadtmarketings immer wieder zu Leerständen in Bahnhof- und Eschstraße kommt?« Kieper sah im Haushalt keine Ideen, wie man Bünde fit für die Zukunft machen könne, und lehnte ihn deshalb auch ab.

CDU-Fraktionschef Georg Kruthoff hatte bei seinen Ausführungen ebenfalls zunächst die politische Konkurrenz im Visier. Ein Großteil seiner Rede beschäftigte sich mit Anträgen, die die SPD gestellt hatte. »Kommen wir nun zu erfreulicheren Sachen, die die Stadt Bünde betreffen«, schloss er seinen Seitenhieb auf die Genossen zunächst ab. Kruthoff zählte in der Folge Projekte auf, bei denen es aktuell voran gehe: zum Beispiel den Mensenbau am Schulzentrum Nord, die Planungen für Freibad und den Bahnhof. Zugleich warnte er, auch mit Blick auf eine künftig steigende Kreisumlage, die Finanzdisziplin aus den Augen zu verlieren. Abschließend stellte Kruthoff fest, dass es »eine große Mehrheit der im Rat agierenden Ratsmitglieder verstanden habe, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine lebens- und liebenswerte Stadt zu schaffen«.

»Nachholbedarf bei Klimaschutz und Ökologie«

Grünen-Fraktionssprecherin Stefanie Janßen-Rickmann freute sich, dass, nachdem der Bund schon seit Jahren eine schwarze Null schreibt, die positiven Zahlen nun auch in der Elsestadt ankommen. Sie warnte aber davor, sich bei aller Freude über den ausgeglichenen Etat, nicht mit »fremden Federn« zu schmücken. »Den größten Anteil daran erreichten nicht wir, sondern er ist durch die gesunkenen Umlagen in Bünde angekommen.« Weitere Ursache seien die geringen Abschreibungen bei den Straßen: Einiges sei bereits komplett abgeschrieben, aktuell werde aber kaum in die verkehrliche Infrastruktur investiert, mahnte sie. Als »nicht zufriedenstellend« bezeichnete Janßen-Rickmann jedoch die Entwicklung Bündes in Sachen Ökologie und Klimaschutz. Hier bestehe Nachholbedarf.

Für die FDP-Fraktion meinte Ernst Tilly mit Blick auf die von der Kämmerei vorgelegten Zahlen: »Unser freiwilliges Haushaltsicherungskonzept hat gegriffen.« Um die Kommune künftig lebenswert zu erhalten, gebe es auch künftig einiges tun: sozialer Wohnungsbau, Stadtteilentwicklung, Investitionen in Kitas, Schulen und Jugendarbeit sowie in die Instandhaltung der Straßen. Tilly riet aber – Bezug nehmend auf unsichere Konjunkturprognosen – es in Zukunft wie die sparsame schwäbische Hausfrau zu halten: »Auskommen mit dem Einkommen.«

Auch für Armin Kuschel (UWG) stand in seiner Rede fest: »Wir müssen mit dem Geldausgeben noch viel zurückhaltender werden.« Damit zielte der Unabhängige nicht nur rauf die konsumtiven, sondern auch auf die investiven Ausgaben ab. »Die sind zwar durch Vermögenswerte gedeckt, bezahlt werden müssen sie aber trotzdem.« Zumal die Investitionen mit Krediten finanziert würden, sei auch an die künftige Zinslast zu denken – aber auch Abschreibungen und Folgekosten müsse man im Fokus behalten. Damit zielte Kuschel vor allem auf den geplante Freibadneubau ab. »Denn der erzeugt ganz gewiss erhebliche Folgekosten, Jahr für Jahr.«