Brigitte Sperber, Anja Reckeschat und Regina Meier (von links) sorgen dafür, dass das aktuelle Halbjahresprogramm per Post an die etwa 1600 Mitglieder des Nabu-Kreisverbandes Herford geschickt werden kann. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Etwa 1600 Mitglieder hat der Nabu-Kreisverband Herford – und alle erhalten in diesen Tagen Post. Das neue Programm des Naturschutzbundes für die erste Jahreshälfte 2019 liegt nämlich vor. 16 Veranstaltungen bietet der Nabu, darunter Klassiker wie der vogelkundliche Spaziergang am Gut Böckel, aber auch Neuheiten wie »Einkochen – Vielfalt im Glas«.

Man wolle im neuen Programm auch technischen Themen mehr Raum gewähren, sagt Friedhelm Diebrok, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes. »Den Auftakt macht deshalb ein Info-Abend zur Solarenergie am Mittwoch, 20. Februar, ab 19 Uhr im Gemeindezentrum Arche Noah«, informiert er. »Lichtverschmutzung und ihre Folgen« wolle der Nabu am 11. April behandeln, und am 9. Mai widme man sich dem Lebensmittel Wasser – dann sei ein Besuch des Wasserwerkes Hedem geplant.

Natürlich wolle man auch aktiv Naturschutz betreiben, betont Diebrok. Deshalb sei vorgesehen, Benjeshecken am Schierenacker in Rödinghausen (23. Februar) und am Kalversiek in Bünde-Dünne (2. März) fertigzustellen. Dazu benötige man Schnittgut von Sträuchern und Laubbäumen sowie Wurzeln. Im Rödinghauser Ortsteil Westkilver hat der Nabu vor Jahren eine eigene Natur-Wanderroute angelegt: »Twas Duüer«. Dazu gibt es eine geführte Wanderung am 10. März. Vor allem die Bedeutung von Hecken als Lebensräume steht im Mittelpunkt.

Pflanzenmarkt am 6. April

Zu den beliebtesten Angeboten zählt seit Jahren der Frühlings-Pflanzenmarkt, der im Garten von Friedhelm Diebrok veranstaltet wird. Hier werden am 6. April wieder heimische Wildstauden und Laubgehölze, Wild- und Kletterrosen sowie Nisthilfen angeboten. Für Kaffee und Kuchen ist dann im Café Gartengucker gesorgt. Vogelkundliche Spaziergänge gibt es gleich zwei: am 5. Mai im Voßholz bei Gut Böckel (Rödinghausen) und am 12. Mai am Spatzenberg (Löhne). In beiden Fällen wollen sich Teilnehmer auf die Suche nach dem Vogel des Jahres, der Lerche, begeben.

Pilgerfahrt neu im Programm

Ganz neu ist eine Pilgerfahrt. Die 15 Kilometer lange Wanderung führt am 8. Juni durch das Schaumburger Land. Unterwegs werden drei Kirchen besichtigt. Die Leitung hat Pfarrerin Renate Wefers. Was wächst und blüht denn da? Bei diesem Wettbewerb für Hobby-Botaniker sollen am 29. Juni in zwei Stunden möglichst viele Pflanzen auf einer begrenzten Fläche bestimmt werden.

»Einkochen – Vielfalt im Glas«

Der Nabu hat die Anlage von drei naturnahen Kleinoden in Kirchlengern unterstützt. Am 7. Juli werden sie bei der Radtour »NatOur in Kirchlengern« vorgestellt. Dabei gibt es Kaffee und Kuchen im Grünen. Den Abschluss des Halbjahresprogramms macht ein praktisches Angebot. Bei »Einkochen – Vielfalt im Glas« wird am 13. Juli gezeigt, wie man Obst und Gemüse aus dem Garten haltbar macht.

Unter dem Motto »Natur trifft Landwirtschaft« soll es auch in diesem Jahr eine Bustour zu verschiedenen Bauernhöfen geben, die bereits naturverträglicher wirtschaften. »Eine derartige Tour ist im vergangenen Jahr sehr gut angekommen, alle Plätze im Bus waren besetzt«, sagt Friedhelm Diebrok. Deshalb wolle man das in diesem Jahr mit neuen Zielen wiederholen. Der genaue Termin stehe noch nicht fest, werde aber bekannt gegeben. Das komplette Programm gibt es im Internet.