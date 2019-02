Mit einem Projekt aus dem Bereich Informatik nimmt Linus Schmidt vom Markt-Gymnasium am Samstag am Regionalentscheid von »Jugend forscht« teil. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Er will eine Künstliche Intelligenz erschaffen, die klüger als das bekannte System »Alexa« ist. Seine »Ava« soll ähnlich wie das menschliche Gehirn ständig dazulernen. Mit dem Projekt aus dem Bereich Informatik nimmt Linus Schmidt vom Markt-Gymnasium am Samstag am Regionalentscheid von »Jugend forscht« teil.