Hans-Walter Becker kann’s kaum fassen: Seit Dienstagmittag sind die Aufzüge der DB an den Bünder Bahnsteigen in Betrieb. Mehrfach hatte sich die Inbetriebnahme der Fahrstühle aus verschiedenen Gründen verzögert. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Den 19. Februar werden sich Bahnpendler wohl rot im Kalender anstreichen. Denn am Dienstagmittag sind die Aufzüge an den Bünder Bahnsteigen in Betrieb gegangen.