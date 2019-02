Bielefeld/Herford/Bünde/Spenge (WB/hz). Zwei schwere Unfälle in Bielefeld haben am Freitagmorgen den Berufsverkehr in Bielefeld empfindlich behindert. Das Auto eines Herforders (56) erlitt im Stadtteil Brake Totalschaden, in Bielefeld-Theesen wurde ein Mann aus Bünde (26) verletzt.