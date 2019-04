»Osterfeuer erfreuen viele Menschen, schaden aber der Natur und auch dem Klima gravierend«, stellt Friedhelm Diebrok, Kreisvorsitzender des Naturschutzbundes mit Blick auf die nach wie vor sehr große Zahl von Feuern im Kreisgebiet fest. Der Nabu möchte Osterfeuer nicht völlig verbieten, ihre Anzahl solle aber stark reduziert werden. »Ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr besonders viele Wildtiere in den Holzhaufen verbrannt sind. Denn in Haufen, die schon 14 Tage oder länger liegen, können bereits Brutvögel wie Heckenbraunelle, Zaunkönig und Rotkehlchen ihre Nester gebaut haben«, sagt Diebrok.

»Eindeutige Rechtsprechung«

»Im Grunde sind die rechtlichen Vorgaben eindeutig, werden aber zu lax gehandhabt«, so Diebrok weiter und verweist auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster. Es hatte bereits im Jahr 2004 festgestellt, dass »Osterfeuer unter vielfältigen Gesichtspunkten des Umweltschutzes, aber auch des Schutzes von Kleintieren problematisch sind. Sie fänden ihre Rechtfertigung allein in der Brauchtumspflege, wenn diese Osterfeuer von Vereinen oder ähnlichen Gruppen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung durchgeführt und für jedermann zugänglich sind.« »Würde danach gehandelt, gäbe es in jeder Kommune nur noch die gut besuchten Traditionsfeuer. In der Regel sind es die, die auch in der Presse veröffentlicht werden«, sagt Diebrok.

40 private Osterfeuer allein in Kirchlengern

Im Kreis Herford sei Kirchlengern beispielsweise eine der Kommunen, in der noch Dutzende Feuer von Privatleuten toleriert würden. Über 40 dieser teils großen Feuer seien jetzt wieder nicht öffentlich in privaten Gärten, in Baulücken sowie auf Hofflächen der Elsegemeinde abgebrannt worden. Zudem hätten Nachprüfungen des Nabu ergeben, dass Vorgaben wie Abstände zum Wald, zu Gebäuden, Straßen und Energieleitungen bei vielen dieser Feuer nicht eingehalten wurden. Ferner seien nicht angemeldete Feuer abgebrannt worden. Auch in anderen Gemeinden im Kreis Herford seien private Feuer ebenfalls sehr zahlreich abgebrannt worden, stellt Diebrok fest.

Anfang April hätten sich 59 Landräte und Bürgermeister aus Ostwestfalen in Herford getroffen und eine Erklärung unterzeichnet, die als Startschuss zur ersten Klimakampagne hier betrachtet werden sollte, informiert Diebrok. Das Thema »Klimaschutz« werde aufwendig beworben. »Das ist dem Grunde nach begrüßenswert. Nur leider sieht die Praxis in den Kommunen ganz anders aus. Da fragt sich der Nabu, wo sind die Bürgermeister und Politiker, die gegen diese vermeidbaren und für viele Menschen belastenden Rauchbelästigungen aktiv werden?«, so Diebrok weiter.

Positives Beispiel Bünde

Der Naturschutzbund mache sich dafür stark, dass sämtliche Kommunen im Kreis dem Beispiel der Stadt Bünde folgten und lediglich Feuer von Ortsgemeinschaften und Vereinen genehmigten. Zumal der Kreis Herford im Juni 2017 vom Nabu bereits gebeten worden sei, dieses Thema mit den Städten und Gemeinden zu erörtern, sagt der Nabu-Kreisvorsitzende.