Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Er soll absichtlich mit seinem BMW frontal und mit angeschaltetem Fernlicht auf einen Streifenwagen zugefahren sein und diesen zur Vollbremsung gezwungen haben: Wegen dieses Vorfalls stand ein 23-Jähriger am Donnerstag vor dem Bünder Amtsgericht.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung hatte die Staatsanwaltschaft dem jungen Autofahrer vorgeworfen. Verurteilt wurde der er dafür allerdings nicht. Stattdessen wurde das Verfahren gegen ihn unter Zustimmung von Verteidigung und Anklage vorläufig eingestellt – trotz erheblicher Bedenken der Richterin. Als Auflage muss der Mann binnen sechs Monaten 3200 Euro an den Bünder Kinderschutzbund überweisen.

»Ich hatte schon Schiss«

Laut Anklageschrift sollen sich die Tatvorwürfe in einer Julinacht vergangenen Jahres auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Dünne zugetragen haben. Um eine Kollision mit dem BMW des 23-Jährigen zu vermeiden, habe der Beamte am Steuer des Streifenwagens stark bremsen müssen. Nach dem Manöver seien die Polizisten dem Beschuldigten gefolgt und hätten ihn zur Rede gestellt.

Bei der Verhandlung räumte der Angeklagte ein, dass der Polizeiwagen ihn geblendet habe, daraufhin habe er die Lichthupe betätigt und zudem »aus Versehen« das Steuer verrissen und sei auf die Gegenfahrbahn geraten – allerdings unabsichtlich. Seine Beifahrerin (22), die später als Zeugin gehört wurde, habe von dem Vorfall kaum etwas mitbekommen. »Die hat auf ihr Handy geschaut«, so der Angeklagte, der die Verkehrsituation selbst nicht als bedrohlich empfand.

Anders sah das der Beamte am Steuer: »Ich hatte schon Schiss.« Gleichzeitig räumte er ein, dass der Beschuldigte möglicherweise tatsächlich von den Scheinwerfern des Polizeiautos geblendet wurde: »Wir waren voll beladen. Ich hätte die Scheinwerfer niedriger stellen sollen. Fernlicht hatte ich aber nicht an.«

Widersprüchliche Aussagen

Im krassen Gegensatz zur Aussage des Angeklagten standen die Schilderungen seiner Beifahrerin, die nicht auf ihr Smartphone geschaut, sondern den Vorgang komplett mitbekommen haben wollte. Von einem Verreißen des Lenkrads habe sie aber nichts mitbekommen und auch nicht von der Vollbremsung der Polizei. Zudem sprach sie von parkenden Autos an der Stelle, die der Beschuldigte habe überholen müssen. »Was Sie geschildert haben, war das Gegenteil der Aussage Ihres Bekannten«, quittierte die Richterin die Schilderungen der Zeugin.

Dennoch sprach sich die Staatsanwältin für eine Verfahrenseinstellung unter Auflagen aus. Letztlich warnte die Richterin den 23-Jährigen vor der Wiederholung eines solchen Vorfalls. »Das war ein maßloses Fehlverhalten, das so schnell schiefgehen kann.«