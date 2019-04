Von Annika Tismer

Bünde (WB). Es gibt Einsätze, bei denen der Brandort so ungünstig liegt, dass weder nahe Bäche oder Teiche noch ein gut ausgebautes Hydrantennetz vorhanden sind. Kommt so etwas einmal vor, ist es Aufgabe der Feuerwehr, die Wasserförderung auch über längere Wegstrecken zu gewährleisten.

Genau dieses Szenario stand am Wochenende im Mittelpunkt des Ahler Schlauchbootwettbewerbs. Bereits zum 39. Mal hat er stattgefunden und erneut viele Mannschaften an die Else geholt. Alleine 45 Teams hatten dabei die Löschgruppen aus der Region gestellt, weitere 20 Gruppen die Jugendfeuerwehren. »Zudem haben wir einen Wettbewerb für andere Vereine, auch da sind 18 Mannschaften, davon drei reine Frauen-Mannschaften, dabei«, sagte Sven Kuhlmann, Leiter der Löschgruppe in Ahle.

Zum Schluss wird ein Haus »gelöscht«

Foto: Annika Tismer

Ziel der einzelnen Mannschaften war es dabei, in möglichst kurzer Zeit auf einem Schlauchboot sitzend Aufgaben zu bewältigen. Dafür mussten die Teilnehmer eine gewisse Strecke auf dem Fluss paddeln und an verschiedenen Stationen Herausforderungen meistern. So mussten unter anderem eine Saugleitung gekuppelt, Knoten und Stiche richtig gesetzt oder Wissensfragen beantwortet werden.

»Am Ende gilt es dann, das brennende Haus zu löschen«, sagte Kuhlmann. Hierfür mussten die Mannschaften mit einem Schlauch auf die Fenster eines Holzhauses zielen. Doch damit war der Wettbewerb noch nicht ganz geschafft. Denn nach der oftmals nassen Tour auf der Else galt es noch Getränkekisten zu stapeln – ausnahmsweise allerdings einmal waagerecht und als Teamaufgabe. Somit waren neben dem sportlichen Part des Paddelns auch Feuerwehrwissen, Teamarbeit und Geschick gefragt.

Viele Zuschauer am Elsedeich

Selbstverständlich kam aber auch dieses Mal die Geselligkeit nicht zu kurz. Wie sonst auch, gab es Speisen und Getränke, einen Sandkasten, eine Kletterwand und Bootsfahrten für alle diejenigen, die nicht am Wettbewerb teilnahmen.

Dadurch gab es auch dieses Mal wieder viele Besucher, die sich das große Spektakel einfach nur vom Deich aus ansahen und dabei Mannschaften erlebten, die mit viel Einsatz versuchten, schnellst- und bestmöglich ans Ziel zu kommen. Möglich war diese Großveranstaltung auch dieses Mal nur dank des Engagement der vielen Ehrenamtlichen der Löschgruppe Ahle, die im Vorfeld geplant oder aufgebaut hatten.