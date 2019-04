Von Karl-Hendrik Tittel

»Qualitätszeit in Bünde«

Zwölf Jahre hat sich der in Berlin lebende Musiker, Schauspieler, Kabarettist, Autor und Regisseur in Bünde nicht blicken lassen. Nun ist er zurück an der Else: Wie ein Tippelbruder aus alter Zeit schlurft er mit einem anachronistischen Reisekoffer schwerfällig am Bühnenrand vorbei. Schwer verständliches Gebrabbel, manisches Gelächter und bewusstes Overacting setzen den Ton. Es geht vage um die Kündigung von Tonmann Franz live am Bildschirm und »Qualitätszeit in Bünde«.

Der Inhalt ist hier egal, das albern-verschrobene Intro dient vorrangig dazu, das Publikum aus der Komfortzone zu locken. Und schnell dämmert es den 450 Zuschauern im Stadtgarten, dass hier nicht mit bequemer Berieselung zu rechnen ist. Aber auch, dass der vermeintliche Chaot genau weiß, was er da tut. Grebe fordert sein Publikum unentwegt und mutet sich selbst stets das gleiche zu.

Facettenreiche Darbietung

Das ist für beide Seiten durchaus anstrengend – und seine facettenreiche Darbietung genau aus diesem Grunde von so hoher Qualität. Wenn es ein Leitmotiv in seinem Soloprogramm »Das Elfenbeinkonzert« gibt, dann ist das eine Momentaufnahme der deutschen Sprache, Kultur und Gesellschaft, motiviert durch die Einladung des Goethe-Instituts nach Abidjan vor einigen Jahren.

Spott über Selfie-Filter

So spottet er über Internetphänomene und Selfie-Filter, zeigt auf der Leinwand Beispiele, und macht sich im Plauderton über das liebste Hobby einer ganzen Generation lustig. Aus Spott wird dann Melancholie, die beim 48-Jährigen immer nur einen Mollakkord weit entfernt ist. Er singt wehmütig über seine grauen Haare, während sich die Welt immer schneller zu drehen scheint, bevor ihn erneut der Furor poeticus überkommt und er beim »Soundcheck mit Implantat« am laufenden Band hanebüchene Reime von sich gibt.

»Palmöl aus Malmö«

Im Stakkato-Rhythmus jagt eine Kuriosität die nächste. Dieses Crescendo wie aus einem Fiebertraum steigert sich bis zu einer absurden, mit Heliumstimme vorgetragenen Biene-Maja-Adaption und einem gemeinsam mit dem Publikum gesungenen Hip-Hop-Feature »Palmöl aus Malmö«.

Apropos Sprechgesang. Mit forensischer Präzision deckt er die »Verunreinigung des Endreims im deutschen Hip-Hop« auf und verhohnepiepelt so spielerisch ein ganzes Genre. Entzaubert werden die Slogans der Stadtmarketingexperten deutscher Städte – Bünde ist mit dabei.

Zuckersüße Stimme und seichtes Geklimper

Mit zuckersüßer Stimme und seichtem Geklimper beschreibt Rainald Grebe die Künstlichkeit von Mittelaltermärkten und Szenegrößen als »Who-is-who des Stockbrots«. Grebe wirkt bei all den Tabu- und Wutausbrüchen, feinsinnigen Beobachtungen, Kompositionen sowie Verfremdungspassagen stets authentisch und stellt im Stadtgarten unter Beweis, dass Kunst in der Tat von Können kommt.