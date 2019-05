Die SPD moniert, dass nicht bereits seit geraumer Zeit ein Neu- oder Anbau am Rathaus in Angriff genommen wurde. Der Anmietung von Büroräumen – mutmaßlich im derzeit im Umbau begriffenen Woolworth-Komplex – lehnen die Sozialdemokraten ab. Foto: Salmon

Ein Antrag an Landrat Jürgen Müller ist bereits gestellt.

Beraten werden soll über das Mietgeschäft – es soll sich dabei um die Anmietung von Räumen im sogenannten Woolworth-Komplex handeln – zunächst heute Abend im Hauptausschuss, am 28. Mai dann im Stadtrat. Auf den Tagesordnungen taucht der Punkt jedoch jeweils im nichtöffentlichen Teil der Sitzungen auf.

Nach Ansicht der SPD könnte die Verwaltung gegen das Öffentlichkeitsprinzip der Gemeindeordnung verstoßen haben. Dieses besage, dass grundsätzlich alle Sitzungen öffentlich sein müssen. Ein entsprechender Antrag zur Änderung der Tagesordnung, mit dem Ziel die Beschlussfassung über den Abschluss eines Mietvertrages sowie die Ausführungen der Verwaltung über die Gründe und den Umfang der Anmietung im öffentlichen Teil stattfinden zu lassen, hat die SPD-Fraktion bereits gestellt.

»Passiert ist mal wieder nichts«

»Die Bürger haben ein Recht darauf, über eine derart weitreichende Entscheidung der Ratsmitglieder, die über einen längeren Zeitraum den Haushalt der Stadt belasten wird, informiert zu werden«, so die SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper. »Ferner könnte die Verwaltung gegen die Haushaltsgrundsätze der wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltungsführung verstoßen haben«, so die Ratsfrau. Und weiter: »Sollte der Vertrag zur Anmietung der Büroräume im Rat eine Mehrheit finden, hat der Bürgermeister genau neun Jahre und 10 Tage gebraucht, um einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2010 umzusetzen.« Damals habe das Gebäude Ortstraße 5a – dort ist bislang das städtische Jugendamt untergebracht – aufgegeben werden sollen: »Passiert ist mal wieder nichts.«

In neun Jahren hätte es aber ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Planung eines Anbaus an das Rathaus oder eines Neubaus gegeben, so die Fraktionsvorsitzende. Anstelle einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, etwa wie sich ein solcher Neu- oder Anbau oder Alternativen auf den Haushalt der Stadt auswirken würde, präsentiere man den Ratsmitgliedern die Anmietung von Büroräumen als einzige Lösung des Problems. Neben der zu zahlenden Miete kämen auf die Stadt noch weitere Kosten, wie etwa die technische Anbindung an die Verwaltung im Rathaus, hinzu. Diese Investitionen seien nach Ablauf der Mietzeit verloren.

Wirtschaftlichkeit von Alternativen berechnen

»In der derzeit herrschenden Niedrigzinsphase drängt sich der Neu- oder Anbau durch die Stadt Bünde geradezu auf und bedarf zumindest der genaueren Betrachtung«, so Kieper. Auch die Kombination mit anderen Raumbedarfen, wie etwa der Herstellung einer neuen Stadtbücherei bis 2022 sei durchaus überlegenswert. »Das immer wieder gebrachte Argument der Verwaltung, mit der Anmietung erhalte man eine gewisse Flexibilität, da es im Hinblick auf die Digitalisierung der Verwaltung zu Personal- und Organisationsveränderungen kommen könne, ersetzt keine im Rahmen einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungsführung erforderliche Wirtschaftlichkeitsberechnung hinsichtlich anderer Alternativen«, findet Kieper.