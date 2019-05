Von Daniel Salmon

Der Stadtrat beschäftigt sich am 28. Mai mit dem Thema. Dann soll das Gremium die Bünder Bäder GmbH – sie ist Bauherrin des Bades – anweisen, das Projekt auf Basis des Planungsentwurfs der niederländischen Agentur Hoopers Architects fortzuführen. Wie mehrfach berichtet, wird – Stand jetzt – von einer Eröffnung der dann rundum erneuerten Freizeiteinrichtung zur Saison 2021 ausgegangen.

Problematischer Untergrund

Bislang stand eine Summe von 7,7 Millionen Euro für ein neues Freibad im Raum. Darin einberechnet waren jedoch noch nicht jene möglich Mehrausgaben, die von den Baugrundbedingungen des in unmittelbarer Nähe zur Else gelegenen Areals abhängen dürften. Ein entsprechendes Baugrundgutachten liegt jedoch nun vor. Bäder-GmbH-Geschäftsführer Alfred Würzinger hatte bereits vor einigen Wochen im Gespräch mit dieser Zeitung eine mögliche Kostensteigerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit in der Nähe der Else angekündigt. Und tatsächlich ist ein Gutteil der nun prognostizierten Mehrausgaben auf die schlechten Eigenschaften des Untergrundes zurückzuführen. Allein für die Herstellung des separaten Sprungbeckens soll sich der zusätzliche Kostenaufwand demnach auf rund 140.000 Euro belaufen.

Fördermittel möglich

Die aktuelle Kostenprognose in Höhe von 8,67 Millionen Euro ist auch in den Förderanträgen, die die Stadt an die Bezirksregierung in Detmold geschickt hatte, ausgewiesen worden. Derzeit scheint es möglich, dass Geldmittel aus dem Fördertopf für Städtebauförderung (ISEK) oder dem »Investitionspakt soziale Integration im Quartier« nach Bünde fließen könnten.

In der Sache hatte mit Vertretern der Bezirksregierung und des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Anfang Mai bereits ein Vorort-Termin in Bünde stattgefunden. Dabei kam heraus, dass 6,58 Millionen Euro der geplanten Gesamtkosten als »prinzipiell förderfähig« angesehen würden. Je nach Programm könnten 60 (ISEK) oder 81 Prozent (Investitionspakt) der förderfähigen Summe bezuschusst werden. »Über eine Aufnahme in eines der Programme entscheidet das Ministerium. Eine solche Entscheidung liegt noch nicht vor«, heißt es dazu aus dem Rathaus. Vermutlich in den kommenden Wochen soll ein entsprechender Bescheid aber vorliegen.

Mit veröffentlicht wurde in den Unterlagen für die Ratssitzung auch eine übersichtliche Grafik, wie das neue Bad künftig aussehen könnte. »Durch dieses Ausstattungspaket wird insbesondere der Charakter einer Sport- und Wettkampfstätte berücksichtigt«, so Alfred Würzingers Urteil.

Mehr Besucher prognostiziert

Bislang gehen Prognosen von einer deutlichen Steigerung der Besucherzahlen pro Saison aus. Statt bisher 31.000 Badegästen jährlich wird für das neugestaltete Freibad dann von 55.000 Besuchern ausgegangen. Das steigert dann auch die Erlöse, wie aus einer Wirtschaftlichkeitsvorausschau der Bünder Bäder GmbH deutlich wird.: Statt 76.500 würden 139.500 Euro eingenommen. Weil aber auch die jährlichen Gesamtkosten für ein neues Bad ansteigen würden – von bislang 348.500 auf 649.000 Euro – verschlechtert sich logischerweise auch das Betriebsergebnis. Das Defizit von aktuell 272.000 Euro würde künftig auf einen Betrag von rund einer halben Million Euro anwachsen.

Die Sitzung des Bünder Rates beginnt am 28. Mai um 19 Uhr.