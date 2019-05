Linus Schmidt mit seinen Lehrern Thomas Michael Braun (links) und Kai Schneider vor seinem Stand beim Bundesfinale von »Jugend forscht« in Chemnitz. Der Schüler des GaM präsentierte dort eine künstliche Intelligenz, die ein menschliches Gehirn simuliert.

Von Joschka Brings

Bünde (WB). »Das war schon ein einmaliges Erlebnis und eine unvergleichliche Lernmöglichkeit«, sagt Linus Schmidt. Der Schüler des Marktgymnasiums nahm am Wochenende mit einer künstlichen Intelligenz am Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend forscht in Chemnitz teil.