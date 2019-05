Von Hilko Raske

Die Linde, die auf dem Gelände des ehemaligen Hofes Gostmann an der Wiehenstraße stand, hatte bis 1951 eine ganz besondere Funktion. An einem ihrer Äste hing in einer speziellen Haltevorrichtung eine Glocke. Derartige Glocken waren in allen Bauernschaften aufgestellt, die über keine eigene Kirche verfügten, und gehörten zum bäuerlichen Leben im Ravensberger Land. Die Glocke in Dünnerholz wurde unter anderem geläutet, um den Feierabend anzuzeigen oder um auf den Tod eines Gemeindemitgliedes aufmerksam zu machen. Der beeindruckende Baum wurde in der Folge vom Kreis Herford als Naturdenkmal unter Schutz gestellt.

Seit 2009 Pilzbefall

»Dieses Naturdenkmal war schon länger eines unserer Sorgenkinder«, sagt Petra Scholz, Pressesprecherin des Kreises Herford, auf Anfrage dieser Zeitung. Grund: Der Baum sei vom Brandkrustenpilz befallen gewesen. »Der Pilz wurde 2009 an dem Baum festgestellt«, so Scholz. Bereits 2009, danach 2014 und in diesem Jahr noch einmal habe der Kreis Herford einen externen Sachverständigen für Baumpflege hinzugezogen. 2010 sei zudem die Krone der Linde nach Vorgabe des Sachverständigen eingekürzt worden, um die Bruchsicherheit im Bereich der eingewachsenen Glockenstuhlaufhängung zu gewährleisten.

»Bei der letzten eingehenden Begutachtung im vergangenen April wurde die zeitnahe Fällung des Baumes empfohlen, da die Bruchsicherheit des Stammes nicht mehr gewährleistet war«, informiert Petra Scholz

Die untere Naturschutzbehörde des Kreises habe daraufhin die Fällung veranlassen müssen. »Das kommt leider immer mal wieder auch bei Bäumen, die als Naturdenkmäler geschützt sind, vor – zum Glück nicht ganz so oft.«