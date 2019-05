Bislang gilt am Ennigloher Bahntunnel Tempo 10. Geprüft wird nun die Einrichtung einer Spielstraße. In einem solchen verkehrsberuhigten Bericht gilt Schritttempo. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Dadurch soll sich die Verkehrssicherheit in dem Bereich erhöhen, befanden die Mitglieder des zuständigen Fachausschusses des Bünder Rates in ihrer jüngsten Sitzung. Nun soll die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt die Umsetzbarkeit einer entsprechenden Maßnahme prüfen.

Rampe für südliche Treppe

Zugrunde lag dem Beschluss des Gremiums ein Antrag der Grünen. Diese hatten für den Bereich aber eigentlich eine andere Lösung im Sinn. Und zwar sollte verwaltungsseitig geprüft werden, ob die Installation eines Verkehrsspiegels im Tunnel für die aus Richtung Bahn- und Hauptstraße kommenden Verkehrsteilnehmer die Einsicht in die Unterführung verbessern und so die Verkehrssicherheit erhöhen könne. Zwar sei es an der Stelle – die Einfahrt für Autos wird von beiden Seiten mit einer Ampelschaltung geregelt – noch nicht zu Unfällen, dafür aber zu mehreren Beinahe-Crashs gekommen. »Viele Autofahrer sind da in Richtung Bahnhof relativ flott unterwegs. Es ist wohl nur wenigen bekannt, dass da nur zehn Stundenkilometer gefahren werden darf«, führte Ratsherr Uwe Mausch aus.

Zudem hatten die Grünen gefordert, die Treppe südlich des Tunnels mit einer Rampe für Kinderwagen und Rollatoren zu versehen. Letzteres schien aus Sicht der inklusiven Politikgruppe nicht sinnvoll, wie Sprecherin Ulrike Kowalewsky ausführte: »Die Rampen würden zu steil.«

»Spiegel gaukeln Pseudosicherheit vor«

Auch die Spiegel-Lösung fand keine Befürworter – zumal eine solche Maßnahme bereits vor geraumer Zeit im Gespräch war, aber als wenig sinnvoll erachtet wurde. »Solche Spiegel gaukeln auch eine Pseudosicherheit vor«, merkte Technischer Beigeordneter Dr. Andreas Siepenkothen an.

SPD-Ratsherr Wolfgang Pohl sagte: »Wichtig ist, dass die Geschwindigkeit dort eingehalten wird. Die Tempo-10-Schilder stehen teils ungünstig, werden von vielen nicht gesehen.« Er schlug daher vor, über die Einrichtung eines Spielstraßenbereichs nachzudenken. Pohl: »Alle Verkehrsteilnehmer wären dann gleichberechtigt, es müsste Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.« Damit der Spielstraßen-Charakter auch während der Fahrt deutlich wird, sollte der Fahrbahnuntergrund entsprechend geändert werden. »Am Tönnies-Wellensiek-Platz gibt es zum Beispiel eine Aufpflasterung«, so der Sozialdemokrat. Die Einhaltung des dann niedrigeren Tempolimits müsse aber auch überwacht werden, warf der Technische Beigordnete ein.

Letztlich zog Grünen-Ratsherr Mausch den ursprünglichen Antrag seiner Fraktion zurück. Er erklärte zudem: »Der Vorschlag zur Einrichtung einer Spielstraße ist schon interessant.«

Verkehrsbelastung hat zugenommen

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses beauftragten die Verwaltung am Ende auch damit, eine Verlängerung der Ampel-Rotphasen für Autofahrer zu prüfen. »Seitdem die Grünphasen länger geworden sind, hat auch die Verkehrsbelastung dort zugenommen«, argumentierte Wolfgang Pohl. Ebenso soll in Betracht gezogen werden, dass Radler nicht mehr – wie jetzt noch erlaubt – trotz roter Ampel in die Unterführung einfahren dürfen. »Ich wage zu bezweifeln, dass die Radler da alle mit 10 km/h durchfahren und gucken, ob ihnen ein Auto entgegenkommt. Das da bislang nichts Schlimmes passiert ist, war reines Glück«, so Martin Schuster (CDU).