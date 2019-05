An neuer Wirkungsstätte, aber lediglich eine Tür weiter gezogen: Ralf Grund und Miriam Dröge im frisch renovierten Stadtmarketingbüro an der Ecke Bahnhofstraße und Rathausplatz. Neu sind zwei Informationsterminals. Foto: Stadtmarketing / Karl-Hendrik Tittel

Der Weg zum Arbeitsplatz von Miriam Dröge und Ralf Grund, das Kernteam des Bünder Stadtmarketings, wäre nach dem Umzug allerdings auch ohne diese dekorativen Elemente nicht allzu schwer zu finden. Denn das Büro ist lediglich eine Tür weiter gezogen und wurde in den Räumlichkeiten an der Ecke Bahnhofstraße und Rathausplatz eingerichtet. Dort war für viele Jahre eine Reisebürofiliale angesiedelt, die sich nun schräg gegenüber befindet.

Direkte Nähe zur Fußgängerzone

Der Umzug der Dienststelle in das Eckbüro habe sich aus zweierlei Gründen angeboten, wie Ralf Grund erläutert: »Wir profitieren nun von der direkten Nähe zur Fußgängerzone, sind besser sichtbar und noch näher an den Menschen.« Darüber hinaus kann man so gleichzeitig den Platzmangel des benachbarten Bünder Bauamtes entschärfen, da die Kollegen fortan die alten Räumlichkeiten nutzen werden. Die Resonanz zum Tapetenwechsel des Stadtmarketings sei bislang ausnehmend positiv ausgefallen, betont Miriam Dröge: »Die Besucher scheinen das neue Büro zu mögen, auch die Frequenz hat etwas zugenommen.« Sie selbst findet die offene Gestaltung mit den großen Fenstern, die für reichlich Licht sorgen, sehr gelungen.

Auch am neuen Standort steht den Bürgern der vom heimischen Stadtmarketing gewohnte Service zur Verfügung und beinhaltet unter anderem den Verkauf von Veranstaltungstickets, die Ausgabe von Flyern sowie Informationsmaterial über Angebote aus Bünde und Umgebung, den Verkauf von Souvenirs und natürlich die persönliche Beratung. »Neu sind moderne Digitalangebote wie zwei Informationsterminals, die die Besucher selbst bedienen können, oder mehrere Displays, über denen sowohl im Inneren als auch draußen Informationen abrufbar sind«, so Grund. Für optische Akzente soll auch die nächtliche Beleuchtung sorgen, die die großen Lettern in Szene setzen werden. Die überdimensionalen Buchstaben fungieren aber nicht nur als dekorativer Blickfang, sondern entpuppen sich bei näherer Betrachtung auch als praktisch. »Auf der Rückseite der Buchstaben befinden sich Regale, dort sind nun die zahlreichen Flyer, Broschüren und Informationsmaterialien zum Mitnehmen eingeordnet«, so Dröge, die betont, dass man sich in den frisch renovierten Räumlichkeiten bereits gut eingelebt habe.