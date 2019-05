Von Hilko Raske

Bünde (WB). Ein Miteinander, bei dem Menschen mit einem Handicap am gesellschaftlichen Leben teilhaben, ohne dass sie von vornherein in die Kategorie »Sorgenkind« fallen. Ein Miteinander, in dem Barrieren nicht abgebaut werden müssen, weil sie einfach nicht mehr existieren – das strebt das Netzwerk »Lebenswertes Bünde für alle« an.

Treibende Kraft hinter diesem Projekt ist die Stadtverwaltung. Sie möchte ihr Engagement für die Lebensqualität aller Bürger erweitern. Dabei gehe es nicht darum, neue Strukturen oder politische Gremien zu schaffen, betont Günther Berg, Erster Beigeordneter der Stadt Bünde. Statt theoretischer Grundsatzentscheide strebe man ein lebensnahes Projekt an. Das setze aber voraus, dass man eine Bestandsaufnahme vornehme. »Sind wir bei unserer Entwicklung hin zu einer inklusiven Gesellschaft auf einem guten Weg? Wo sind unsere Stärken, wo müssen wir uns weiterentwickeln? Darauf müssen wir Antworten finden«, sagt Berg. In Bünde gebe es in dieser Hinsicht bereits gut vernetzte Strukturen im ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bereich. Gemeinsam mit diesen ortsansässigen Organisationen, Gremien und Vereinen hat die Stadt sich seit Ende des vergangenen Jahres des Themas angenommen. Gemeinsames Ziel: eine Zukunft ohne Barrieren – und das Ganze praxisnah.

Auftakt im November

»Lebenswertes Bünde für alle«: Das haben sich Stefan Bohnhorst (Sozialamt), Rolf Eikötter (Arbeitskreis), Sabine Anton-Mund (Lebenshilfe) Reine Ebmeier (Arbeitskreis), Daniel Hinz (Bethel), Svenja Wittemeier (Lebenshilfe) Christian Rüter (Sozialausschuss), Dorothea Elges und Beatrice Fromke (Wittekindshof), Beigeordneter Günther Berg und Ulrike Kowalewsky zum Ziel gesetzt. Foto: Hilko Raske »Lebenswertes Bünde für alle«: Das haben sich Stefan Bohnhorst (Sozialamt), Rolf Eikötter (Arbeitskreis), Sabine Anton-Mund (Lebenshilfe) Reine Ebmeier (Arbeitskreis), Daniel Hinz (Bethel), Svenja Wittemeier (Lebenshilfe) Christian Rüter (Sozialausschuss), Dorothea Elges und Beatrice Fromke (Wittekindshof), Beigeordneter Günther Berg und Ulrike Kowalewsky zum Ziel gesetzt. Foto: Hilko Raske

Den Auftakt soll ein Workshop mit dem Titel »Lebenswertes Bünde für alle – Gemeinsam leben ohne Behinderung« machen, der am Samstag, 30. November, von 10 bis 13 Uhr im Bünder Rathaus veranstaltet wird. An der Vorbereitung beteiligt sind dabei neben der Stadtverwaltung der Arbeitskreis für Behinderte und Pflegeberatung in der Stadt Bünde, die Lebenshilfe Lübbecke, die Diakonische Stiftung Wittekindshof, die Stiftung Bethel, die »Inklusive Politikgruppe« sowie der Sozialausschuss der Stadt Bünde.

»Wie zeitgemäß sind schon bestehende Angebote? Wie ist der Bedarf? Und was bedeutet eigentlich Behinderung?«, diese Fragen stellt Ulrike Kowalewsky von der Inklusiven Politikgruppe. Die Vorbereitungsgruppe habe sich lange damit auseinandergesetzt. Im Vergleich zu anderen Kommunen sei Bünde hervorragend aufgestellt. Dennoch: »Es gibt weiterhin Barrieren – und die größte ist in den Köpfen der Menschen.« Gemeinsam wolle man das breite Angebot in Bünde mit der Interessensvielfalt von Menschen mit Behinderung noch besser verbinden. Außerdem wolle man für die Bedarfe von Menschen mit Behinderung sensibilisieren und Angebote schaffen, die allen Bürgern zur Verfügung stehen.

Sechs Schwerpunkte

Dabei gibt es sechs Schwerpunkte, die in der Auftaktveranstaltung und anschließend in Workshops vertieft werden sollen: Religion, Gesundheit, Mobilität, Freizeit (Kultur, Medien, Sport), den Lebensbereich Arbeit, Bildung, Wirtschaft und Wohnen sowie Organisation, Verwaltung und Politik. Im Gespräch mit ortsansässigen Experten sollen Barrieren erkannt und abgebaut werden. Gleichzeitig will man für diese Lebensbereiche neue Ideen entwickeln. »Wir wollen so auch einen Perspektivwechsel erreichen«, sagt Beatrice Fromke von der Diakonischen Stiftung Wittekindshof. Ganz wichtig: »Wir streben eine projektbezogene Mitarbeit an – es muss sich niemand dauerhaft verpflichten«, betont Ulrike Kowalewsky.

Um möglichst viele Teilnehmer für die Auftaktveranstaltung zu gewinnen, werden in den nächsten Tagen Einladungen an heimische Vereine und Organisationen verschickt mit der Bitte, Ansprechpartner für die sechs Themenfelder zu benennen. »Die Auftaktveranstaltung selber soll eine lebendige Veranstaltung werden. Auch die Art und Weise der Moderation wird überraschen«, verspricht Ulrike Kowalewsky.