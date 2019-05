Von Hilko Raske

Bünde (WB). Schottische Hochlandrinder auf den Weiden am Doberg? An diesen Anblick werden sich Besucher des Naturschutzgebietes gewöhnen müssen. Denn langfristig soll mit einer Beweidung der einzigartige Charakter des Dobergs gesichert werden.

2017 ist ein Maßnahmenkonzept für das Naturschutzgebiet im Auftrag des Kreises Herford entwickelt worden, um die unterschiedlichen Anforderungen des Naturschutzes, der Geologie und Paläontologie sinnvoll zu koordinieren. Denn schließlich ist der Doberg nicht nur ein Naturschutzgebiet. Als Bodendenkmal und Geotop ist er von internationaler Bedeutung. Aus ökologischer Sicht sind die Steilwände für viele seltene Pflanzen- und Wildbienenarten besonders wertvoll.

Welche Maßnahmen in diesem Jahr vorgenommen werden, um den Doberg zu schützen, ist nun während einer Begehung des Naturschutzgebietes vorgestellt worden. Zu den Teilnehmern zählten Karin Bohrer und Karl-Heinz-Diekmann (Kreis Herford), Lisa Schäfer (Forstbetrieb Herford), Georg Borchard, Anna Brennemann (Biologische Station Ravensberg), Rudolf Höcker (Bezirksregierung Detmold), Dr. Rainer Ebel (Paläontologischer Arbeitskreis), Klaus Nottmeyer (Biologie-Station) und Marcus Horst (Stadt Bünde).

Sisyphusarbeit

Bereits im vergangenen Jahr habe die Biostation damit begonnen, etliche der Steilhänge freizuschneiden und Baumbewuchs zu entfernen, informierte Karin Bohrer. Allerdings: Dabei handelt es sich um eine Sisyphusarbeit. »Im Januar haben wir an einem Samstagvormittag an einem Hang mit 20 Mann 400 Quadratmeter geschafft«, erzählte Georg Borchard. Sei man mit einer Stelle fertig, könne man gleich an der nächsten weitermachen. »Jährlich werden außerdem noch für das Gebiet schädliche Pflanzenarten sehr aufwändig eingedämmt und zurückgedrängt«, so Karin Bohrer. Dazu gehörten beispielsweise die Goldruten- und Cotoneaster-Bestände, die sich rasant ausbreiten und dadurch besonders schutzwürdige und häufig auch gefährdete, einheimische Pflanzenarten verdrängen.

Wertvolle Freiflächen

Beim Kampf gegen die Verbuschung sollen nun auch die Hochlandrinder helfen. Aus Sicht des Naturschutzes können dadurch die wertvollen Freiflächen erhalten und die Schönheit des Bodendenkmals bewahrt bleiben.

Dabei kommt der Umstand ganz gelegen, dass diese Flächen von einem Bewirtschafter gepflegt werden, der bereits eine Fläche im Naturschutzgebiet mit Schottischen Hochlandrindern beweidet. Diese sollen dann auch bald auf der Fläche »Am Kalkofen« die Gehölzentwicklung auf dieser Grünlandfläche eindämmen. Und auch für die Tierwelt ist die Beweidung eine gute Sache, denn dort, wo Rinder weiden, gibt es auch mehr Insekten.