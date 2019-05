In der Nacht auf den 1. April soll der Vorfall in der Wilhelmshöhe zugetragen haben. Foto: Kathrin Weege

Von Daniel Salmon

Bünde (WB).Eigentlich wollte er nur einen netten Abend verbringen: tanzen, flirten, Spaß haben. Stattdessen hatte ein Preußisch Oldendorfer (27) nach einem Diskobesuch in der Bünder Wilhelmshöhe eine Anklage wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung am Hals.

Verhandelt wurde der Fall jetzt vor dem Amtsgericht der Elsestadt. Doch was genau soll sich in dem Club in einer Aprilnacht vergangenen Jahres zugetragen haben? Laut Anklageschrift soll der Mann einer Bünderin (28) – als Tatzeit wird 3.30 Uhr genannt – zunächst dreimal an den Po gefasst haben. Daraufhin habe sie ihn ermahnt, das zu lassen. Nach einem weiteren Grapscher ans Gesäß der Frau soll die Bäckereifachverkäuferin dem Angeklagten ihr Getränk ins Gesicht geschüttet haben. Nach einem Verbalgefecht soll der Freund (24) der 28-Jährigen aufgetaucht sein und sich zwischen die Streithähne gestellt haben. Vom Preußisch Oldendorfer habe er laut der Vertreterin der Staatsanwaltschaft dafür einen Faustschlag aufs Auge bekommen.

Angeklagter streitet Vorwürfe ab

Was unstrittig ist: Die Türsteher setzten alle Beteiligten der Auseinandersetzung nach dem Streit vor die Tür. Die Polizei wurde verständigt, nahm eine Anzeige auf.

Der Beschuldigte schilderte die Situation in der Verhandlung am Donnerstag etwas anders. »Ich hatte eine Frau kennengelernt, habe mit ihr getanzt, bin dann zur Bar gegangen und habe für uns zwei Getränke geholt.« Plötzlich habe das mutmaßliche Opfer vor ihm gestanden und behauptet, er habe ihr mehrfach an den Hintern gefasst. »Sie ist dann auf mich los gegangen, hat mich mit ihrer Handtasche geschlagen. Vor Schreck habe ich ein Glas fallen lassen.« Es habe einen Tumult gegeben, geschlagen habe der gelernte Sportkaufmann aber niemanden. Versuche, die Situation aufzuklären, seien in der aufgeheizten Stimmung gescheitert. Eine Schuld bei sich sah der Angeklagte nicht. »Ich habe nichts zu verheimlichen, habe doch sogar auf die Polizei gewartet«

Opfer-Aussagen weichen ab

Das mutmaßliche Opfer beharrte dann in seiner Aussage darauf, dass es sich bei dem Po-Grapscher auf jeden Fall um den Angeklagten handele: »Er hat schon damals gesagt, er war das nicht.« Einräumen musste die Frau aber auch, dass sie an jenem Abend reichlich Alkohol konsumiert hatte: »Ab 21 Uhr haben wir mit Bier vorgetrunken. In der Disko dann Korn-Cola.« Teile ihrer Aussage wichen vom Inhalt des Polizeiprotokolls zu dem Fall ab.

Gehört wurde auch der Freund der Bünderin. Dieser sagte aus, dass der vermeintliche Faustschlag wohl eher ein Piekser gewesen sei: »Mein Auge war am nächsten Tag rot. Zum Arzt musste ich nicht.« Und es könne auch sein, dass der Griff zum Auge in dem Gerangel möglicherweise noch nicht mal absichtlich erfolgt sei. Von dem vermeintlichen Po-Grapscher hatte er nichts mitbekommen – zu der Zeit war auf dem Klo.Letztlich konnte nicht geklärt werden, ob sich der Vorfall, wie vom Opfer behauptet, zugetragen hatte. Der Preußisch Oldendorfer wurde freigesprochen. Staatsanwaltschaft, Gericht und die Verteidigerin des Mannes waren sich darin einig, dass die vorgeworfene Tat nicht mit erforderlicher Sicherheit nachweisbar sei.