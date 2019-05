Auch für verstorbene Haustiere gibt es mittlerweile eine Vielzahl individuell gestalteter Urnen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Asche von Hund, Katze und Co. in solchen Behältnissen bald in Bünde in den Gräbern ihrer Besitzer beigesetzt werden darf. Foto: dpa

Von Daniel Salmon

Konkret heißt es dort in dem Kapitel »Allgemeine Bestattungsvorschriften« unter Paragraf 12 (Haustiere): »Der Friedhofsträger kann zulassen, dass auf einer bereits belegten Erdgrabstätte kremierte Haustiere als Grabbeigabe eingebracht werden.«

Weiterhin wird beschrieben, dass eine Unterbringung einer Urne mit der Asche des Tieres im Grab von Herrchen oder Frauchen nur außerhalb der Öffnungszeiten des jeweiligen Friedhofs erfolgen dürfe. Eine Trauerzeremonie dürfe für Bello und Co. nicht abgehalten werden. Ebenso dürfe an der Grabstelle selbst kein Hinweis angebracht werden, dass hier auch ein Hund oder eine Katze begraben liegt.

Mustersatzung als Vorlage

Auch Pferde könnten ins Grab Offen lässt die Satzung eine entscheidende Frage: Welche Arten von Haustieren dürften mit ins Erdgrab eines Verstorbenen? Bündes Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz hat eine Antwort parat: »Da die Haustiere eingeäschert werden, ist theoretisch alles möglich. Die Regelung wäre nicht nur auf Hunde und Katzen beschränken.« Demnach sei es auch denkbar, eine Urne mit der Asche eines Pferdes oder Hamsters im Grab unterzubringen. Würde der Rat den Haustier-Paragrafen in der Satzung belassen, wäre Bünde nicht die erste Kommune im Kreis, in der eine solche Bestattungsmöglichkeit gegeben ist. In Vlotho wurde Ende 2018 ebenfalls eine geänderte Friedhofssatzung verabschiedet – mit dem Haustier-Passus darin. Bislang sei aber noch kein Tier als »Grabbeigabe« in das Grab seines verstorbenen Besitzer eingebracht worden.

Der Haustier-Paragraf existierte in der bislang noch gültigen Satzung der Stadt nicht. »Der neue Satzungsentwurf liegt der erst im Oktober 2018 veröffentlichten Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW zugrunde. Die Formulierungen wurden größtenteils übernommen und sollen nun auch politisch diskutiert werden«, so Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz auf Anfrage. In den Bünder Entwurf seien zudem bereits einige bislang bestehende ortspezifische Regelungen der aktuellen Satzung – sie gilt für alle 14 Bünder Friedhöfe – eingeflossen.

Doch warum soll es in Bünde überhaupt eine neue Friedhofssatzung geben? Politisch war das Thema Friedhofsentwicklung bereits mehrfach aufgegriffen und auch diskutiert worden. Unter anderem ging es dabei auch darum, ob die kompletten Flächen aller Friedhöfe künftig noch für Bestattungen benötigt werden. Jedoch konnten nicht alle gefassten Beschlüsse bislang umgesetzt werden. Für die weiteren Planungen in der Sache sei es laut Stadtverwaltung wichtig, die aktuelle Friedhofssatzung weiterzuentwickeln und anzupassen – etwa was die Länge der Ruhezeiten, die verschiedenen Beerdigungsformen oder die Nutzung von Flächen angeht, wie auch Beigeordneter Günther Berg bei der jüngsten Sitzung des Bünder Haupt- und Finanzausschusses betonte.

Politik soll über neue Satzung beraten

In dem Gremium war die geplante Satzungsänderung vor einigen Tagen eingebracht worden. Erst wenn das Rahmenwerk festgezurrt sei, könne auch eine seriöse Kalkulation einer entsprechenden Gebührenordnung – etwa für Nutzungs- und Bestattungsgebühren – erfolgen.

Politisch entscheiden soll über die neue Friedhofssatzung im Juli der Stadtrat. Ob der Haustier-Paragraf in die abschließende Formulierung Einzug halten soll, muss das Gremium entscheiden. Zunächst sollen sich die Fraktionen ausgiebig mit dem Entwurf beschäftigen.