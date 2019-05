Bünde (WB). Sonntag ist Wahltag? Nicht so in der Hauptschule Bünde. Hier konnten die Schüler der achten bis zehnten Klassen bereits in der vergangenen Woche ihre Stimmen zur Europawahl »abgeben«. Möglich wurde der Probelauf durch die Teilnahme an der bundesweiten Initiative »Juniorwahl«.