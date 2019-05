Von Hilko Raske

Bünde (WB). 62.000 Kubikmeter – das entspricht einem Würfel, dessen Kanten fast 40 Meter lang sind. So viel Bauschutt, Haus- und Gewerbemüll hat die Stadt Bünde von 1966 bis 1972 in einem idyllischen Siektal in der Gemeinde Rödinghausen entsorgt. Wer heutzutage hier spazieren geht, sucht den Abfall allerdings vergebens.

Was aktuell unmöglich wäre – Müll offen in der Landschaft zu lagern – war in den 1960er Jahren gang und gäbe. Die Anregung zu dieser Deponie kam allerdings von einem Anwohner. Ein Landwirt an der Straße Klosteracker habe damals das zuständige Amt Ennigloh aufgesucht und vorgeschlagen, ein Siektal in der Nähe seines Hofes mit Müll zu verfüllen, erzählt Dorit Bethke, Umweltberaterin der Stadt Bünde. Der Müll habe sich über die Jahre hinweg zu einem fast zehn Meter hohen Berg aufgetürmt – »und zwar unmittelbar in der Nähe des Klosterbaches, der hier entlangfließt«.

Probleme nach Stilllegung

1972 sei die Müllkippe zwar stillgelegt worden. In den Folgejahren sorgte sie aber für erhebliche Probleme. So sei festgestellt worden, dass am Böschungsrand der Deponie kontaminiertes Sickerwasser austritt, so Bethke. Doch damit nicht genug. In der Nähe des Bauernhofes wurde Methangas nachgewiesen – und zwar in einer explosiven Konzentration.

Im Sommer 1996 begann man deshalb mit der Sanierung der Altlast. Ein sogenannter Entgasungsgraben wurde angelegt, damit das Methan nicht in den Bauernhof strömt. Um das Sickerwasser zu reduzieren, wurde außerdem eine Drainage für das Oberflächenwasser gebaut. Da die Stadt Bünde Betreiberin der Deponie gewesen war, musste sie für die Kosten aufkommen: 500.000 Mark (etwa 256.000 Euro). Vom Land gab es damals einen Zuschuss von 40 Prozent.

Tausende Bäume und Sträucher gepflanzt

In einem nächsten Schritt wurde die Oberfläche mit einer Lehm-/Tonbodenschicht abgedeckt. Das Sickerwasser am Böschungsrand wurde in Sammelbehälter aufgefangen und mit Tankwagen ins Klärwerk gefahren. »Berechnungen zeigten aber, dass 90 Prozent weiter in den Klosterbach flossen«, sagt Dorit Bethke. Ökologisch also bedenklich. Aus diesem Grund sei eine mehrere Kilometer lange Druckrohrleitung einschließlich Pumpwerk gebaut worden, die das vorbehandelte Sickerwasser in einen Abwasserkanal im Stadtteil Dünne transportiere. Von dort fließe es zum Klärwerk Spradow. Kostenpunkt diesmal: 1,47 Millionen Euro.

Nach der Oberflächen-Abdichtung wurden in den Folgejahren tausende heimische Bäume und Sträucher auf der Deponie gepflanzt. »Inzwischen hat sich dieser Bereich wieder zu dem entwickelt, was er einmal war: ein wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere«. So seien hier Salamander und Blindschleichen heimisch, hätten viele Wildkräuter wieder Fuß gefasst. »Ein gelungenes Beispiel also für eine Sanierung«, freut sich Dorit Bethke.