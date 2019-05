Von Sophia Niermann

Der Schulhof der Grundschule Hunnebrock glich einem afrikanischen Dorf: Verkleidet als Gazellen, Giraffen, Affen und Elefanten saßen die Schüler gespannt vor ihren Trommeln. Auch die Lehrer und Mitarbeiter der Grundschule hatten ihre alltägliche Kleidung in afrikanische Gewänder eingetauscht. »In diesem Jahr hat sich die Elternschaft unserer Grundschule etwas ganz Besonderes ausgedacht: Unsere Projektwoche steht unter dem Motto Tambo Tambo – eine Reise nach Tamborena«, erklärte Schulleiterin Ulrike Oßieck-Heide.

Ermöglicht wurde die Trommelwoche vom deutschlandweit aktiven Trommelzauber – und DJ Dr. FoFo alias Kagni Hetcheli aus Togo. Mit ihm erlernten die Kinder an fünf Tagen die Sprache der Trommel, die Kommunikation mit Tieren und das Tanzen. Nun präsentierten die Grundschüler am Freitagnachmittag das Stück »Tambo Tambo – eine Abenteuerreise ins Trommeldorf«.

Aufgeregt warteten die Kinder auf die Klänge der Musik – und dann ging es endlich los. Mit einem imaginären Flugzeug machten sich die Kinder bereit für ihren Flug nach Tamborena. Dort angekommen zeigten sie ihr neu erlerntes Rhythmusgefühl auf der westafrikanischen Djembé Trommel. Voller Spaß und Freude trommelten die Schüler los und zogen das Publikum in ihren Bann. Neben den afrikanischen Klängen der Trommel präsentierten die Schüler aber auch ein abwechslungsreiches Programm kombiniert aus Gesang und Tanzeinlagen – dabei war ebenfalls die ganze Familie eingeladen mitzumachen. »Durch die Projektwoche wollen wir den Kindern mehr Aktivität im Schulleben bieten und darüber hinaus die Gemeinschaft und ihr Selbstwertgefühl fördern. In der Woche hatten wir ebenfalls einen Elternabend – dort haben wir alle getrommelt, getanzt und gesungen, das war klasse«, so Schulleiterin Ulrike Oßieck-Heide.

Gefördert wurde die Projektwoche »Tambo Tambo« von der Sparkasse, der Volksbank, der Jagdgenossenschaft sowie dem Förderverein der Grundschule. Darüber hinaus gab es einen Sponsorenlauf, bei dem die Schüler der Grundschule Hunnebrock durch die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern, Großeltern und Freunde selbst dazu beigetragen haben, dass das Projekt stattfindet.