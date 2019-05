Eine Klatschmohnblüte im Garten von Friedhelm Diebrok. Der Naturschutzbund veranstaltet einen Wettbewerb, bei dem Fotos vom Klatschmohn eingeschickt werden können. Damit will der Nabu auf die Bedeutung dieser Wildkräuter aufmerksam machen. Foto: Raske

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Blaue und rote Farbkleckse in den Kornfeldern, eine üppige Blütenpracht am Ackerrand – diese Anblicke sind selten geworden. Ackerwildkräuter wie Klatschmohn, Kornblume oder Wegwarte findet man heute nur noch vereinzelt.

Mit einem Fotowettbewerb möchte der Naturschutzbund (Nabu) im Kreis Herford auf die große ökologische Bedeutung der heimischen Wildkräuter aufmerksam machen. »Wo wächst noch Klatschmohn? Wer uns ein Foto schickt, hat die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen«, sagt Friedhelm Diebrok, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes.

Weitestgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit finde das heimliche Sterben der Ackerwildkräuter statt. »Ganze 90 Prozent dieser Ackerbegleitflora sind bereits von den Feldern verschwunden. Und somit der Lebensraum von fast 1200 Tierarten. Darunter sind viele nützliche Arten wie Insekten und Spinnen, die verhindern, dass ganze Ernten komplett von Blattläusen oder anderen Schädlingen vertilgt werden«, so Diebrok.

Klatschmohn noch relativ häufig

Die Ursachen für das Verschwinden der Ackerwildkräuter seien vielfältig: »Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Das Getreide steht heute dichter, die Saatgutreinigung ist optimiert worden, so dass Samen von Wildkräutern effizient aussortiert werden können.« Zudem seien die heute eingesetzten Herbizide effektiver als noch vor zehn oder 20 Jahren.

Und warum soll es gerade ein Foto vom Klatschmohn sein? »Von allen Ackerwildkräutern ist er noch am häufigsten anzutreffen.« Darüber hinaus würde es sich in vielerlei Hinsicht um eine bemerkenswerte Pflanze handeln. »Als Heilpflanze wurde er bei Husten und zur Beruhigung verwendet.«

Die jungen Blätter seien sogar essbar. »Der Geschmack liegt irgendwo zwischen Gurke und Haselnuss, ist also schon eine außergewöhnliche Erfahrung.« Je Blüte werden etwa 2,5 Millionen Pollenkörner produziert. Diese ungewöhnlich hohe Anzahl werde nur noch von der Pfingstrose übertroffen. »Die Insekten baden richtig darin«, so der Nabu-Vorsitzende. Die Kapselfrüchte würden 2000 bis 5000 sehr kleine Samenkörner bilden. Die Samen rasseln in der Kapselfrucht und werden durch den Wind ausgestreut.

So kann man mitmachen

Es würde den Naturschutzbund sehr freuen, wenn möglichst viele am Fotowettbewerb teilnehmen. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis das Buch »Das Ende der Natur« von Susanne Dohrn. Für die Plätze zwei bis fünf gibt es je ein Glas Nabu-Honig und Feldblumensaat. Bis zu drei Bilder können an folgende Email-Anschrift geschickt werden: nabu.herford@ewe.net. Einsendeschluss ist der 30. Juni. Anschließend wird eine Nabu-Jury unter den eingesandten Fotos die Sieger auswählen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Die Sieger werden anschließend in dieser Tageszeitung bekannt gegeben.