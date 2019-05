Beach-Club Chef Patrik Weber und seine Ehefrau Katrin freuen sich auf den Saisonstart an diesem Samstag. Das Gastronomen-Paar hofft, bei bestem Wetter möglichst viele Besucher in der Tiki-Bar begrüßen zu können. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Statt in der Tiki-Bar sind ein Kühlschrank, zwei Bistroschirme und vier Stehtische jetzt irgendwo auf dem Grund des Ozeans. Trotz des fehlenden Inventars startet Bündes Beach-Club am Samstag, 1. Juni, in seine vierte Saison.

Ab 12 Uhr wollen Betreiber Patrik Weber und Gattin Katrin die ersten Besucher in der sandigen Strandoase inmitten des Steinmeisterparks begrüßen. Zum Fassbieranstich wird gegen 15 Uhr Bürgermeister Wolfgang Koch erwartet. »Dann gibt’s 50 Liter Freibier für die Gäste«, verspricht Weber, zückt sein Smartphone und schaltet die Wetter-App ein: »Das Wetter soll auf jeden Fall super werden.«

Es sind Kleinigkeiten, mit denen der findige 27-Jährige sein Erfolgsmodell auch in diesem Jahr einmal mehr aufgepeppt hat. »Ich will immer noch eine Schippe drauflegen und von Saison zu Saison besser werden. Und ich hab' jetzt sogar noch mehr Ideen«, sagt der Unternehmer.

Tische aus Zigarrenkisten

Neu ist beispielsweise die knapp 80 Quadratmeter große Terrasse vor den Imbiss- und Getränkebuden. »Alles ist barrierefrei, für unsere Gäste, die mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen zu uns kommen«, sagt Weber.

Erneut hat er die Wegführung über das mit 70 Tonnen Sand befüllte Areal optimiert. Sämtliche Sitzgelegenheiten – in diesem Jahr gibt es mehr als 300 Plätze – sind über die rustikalen Holzbohlen gut zu erreichen. Ein Hingucker sind die kleinen Tiki-Hütten, fünf an der Zahl, die im Club verteilt sind. »So haben wir dieses Mal noch mehr überdachte Plätze«, sagt Weber, der die Häuschen in den Wintermonaten binnen vier Wochen gemeinsam mit seinem Großvater Horst gebaut hat. Viele Tische sind aus Zigarrenkisten gefertigt: »Das passt doch zu Bünde.«

Mehr LED-Lichter

So sieht der Bünder Beach-Club aus Fotostrecke

Foto: Daniel Salmon

Wenn es dämmert, gehen in der Tiki-Bar künftig noch mehr Lampen an. »Wir haben jede Menge LED-Lichter angebracht, die sorgen für eine tolle Atmosphäre in der Dunkelheit«, ist sich der 27-Jährige sicher. Nach 2018 gibt’s wieder eine Dachterrasse, darunter ist ein bequemer Lounge-Bereich untergebracht. Die jüngsten Besucher erwartet eine Spielecke – mit einem Sonnensegel darüber.

Bei der Speisekarte setzen Webers auf Bewährtes. In der Imbisshütte gibt’s Fritten, Bratwurst, Salate, Nachos und Burger. Neu sind ein Chickenburger und Chicken-Crossies. Eis ist auch weiterhin im Angebot. Neben Softdrinks, Bier und rund 20 alkoholischen und alkoholfreien Cocktails wird nun ein Tiki-Bar-Hauswein ausgeschenkt. »Das ist ein Weißwein – recht fruchtig im Geschmack«, sagt Weber.

Pfandsystem eingeführt

Weil in der Vergangenheit Gäste des öfteren Getränkegläser und -flaschen einfach mitgenommen haben, hat der Beach-Club-Betreiber ein Pfandsystem eingeführt: »Pro Glas oder Flasche nehmen wir einen Euro, die wir bei Rückgabe natürlich zurückerstatten.«

Knapp vier Wochen haben Weber, seine Familie und sein Tiki-Bar-Team für die Aufbauarbeiten im Park gebraucht. »Hat alles super geklappt«, zieht der Bünder ein positives Fazit.

Auch wenn er zwischendurch einen kleinen Rückschlag verdauen musste. Denn ein Schiffscontainer, in dem sich auch Inventar für den Beach-Club befand, ging vor einigen Wochen über Bord eines Überseefrachters. »Mein Lieferant rief mich an. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Jedenfalls liegen die Sachen nun irgendwo auf dem Meeresgrund«, sagt Weber. Seine Nachbestellung soll nun irgendwann im Juni eintreffen.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat die Tiki-Bar voraussichtlich bis Ende August von montags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 23 Uhr und an Sonntagen von 12 bis 22 Uhr. Zwischendurch will Patrik Weber seinen Gästen an manchen Tagen auch einiges an Programm bieten. Das erste Mal soll es am 15. Juni ab 19.30 Uhr soweit sein, wenn in Kooperation mit dem Tanzhaus Marks eine Tiki-Tanzparty steigt.