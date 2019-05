Von Hilko Raske

Bünde (WB).Sie wird die erste Frau an der Spitze des kommunalen Versorgungsunternehmens EWB: Dr. Marion Kapsa. Die 56-Jährige tritt ihre neue Stelle am 1. Dezember an. Die Energietechnik-Ingenieurin folgt damit auf Alfred Würzinger, der zum Jahreswechsel nach gut 14 Jahren an der Spitze der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH planmäßig die Geschäftsführung abgeben wird. Der EWB-Aufsichtsrat hatte sich einstimmig für Kapsa ausgesprochen.