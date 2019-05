Von Hilko Raske

Alle drei Jahre veranstaltet die Realschule ihren Sponsorenlauf. Das zugrunde liegende Prinzip ist schnell erklärt: Jeder Schüler sucht sich einen Sponsor, der für jede gelaufene Runde einen vorher festgelegten Betrag spendet. Dabei kommen stattliche Summen zusammen. »2013 waren es 36.000 Euro, die damals zu 100 Prozent den Flutopfern in der Partnerstadt Leisnig zugute gekommen sind. 2016 haben wir mit 16.000 Euro die Flüchtlings- und Integrationsarbeit von DRK und VDK unterstützt«, informiert der Schulleiter. In diesem Jahr gebe es aber eine Besonderheit.

Geld soll erstmalig in Schule fließen

»Erstmals soll ein Großteil des Erlöses – nämlich 70 Prozent – in Projekte an unserer Schule fließen.« Vorgesehen sei, die Spenden – Empfänger ist der Förderverein der Realschule – zur Umgestaltung des Schulhofes und dem weiteren Ausbau der Digitalisierung in den Klassenräumen zu verwenden. »Konkret sollen Präsentationsbildschirme und iPads angeschafft werden.« Man wolle die Digitalisierung an der Realschule zügig vorantreiben. Zwar gebe es einen diesbezüglichen Stufenplan der Stadt Bünde als Schulträgerin. »Der sieht aber vor, dass die mediale Vollversorgung in den Klassenräumen in einem Zeitraum von sechs Jahren abgeschlossen werden soll«. Das wolle man beschleunigen. Die digitale Infrastruktur – WLAN-Zugänge – seien in einem Drittel der Klassenräume bereits vorhanden. Vorhandene Technikräume hätten sowieso schon einen LAN-Anschluss.

30 Prozent gehen an internationale Schulprojekte

Die restlichen 30 Prozent werden an internationale Schulprojekte gehen: an die »Lagunenschule« in Senegal, die »Kings Dominien School« in Nairobi (Kenia) und an eine Hilfsorganisation auf der Insel Bali.

Parallel zum Sponsorenlauf im Erich-Martens-Stadion veranstaltete die Realschule auf dem Gelände der Sportanlage auch noch das Schulfest. Hier standen viele sportliche Aktionen im Mittelpunkt. Ein internationales Büfett rundete das Angebot beim Fest ab.