Bünde/Kirchlengern (WB/sal). Wer klaut in Bünde, Kirchlengern und Umgebung Rasenmäher? Gleich mehrere Geräte sind in den vergangenen Tagen und Wochen entwendet worden. Die Kripo ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt hatten die bislang unbekannte Diebe in dieser Woche zugeschlagen – und zwar in Kirchlengern und im benachbarten Hiddenhausen. Laut Polizei waren die Ganoven vermutlich in der Zeit zwischen vergangenen Montagabend und Mittwoch auf Beutetour gegangen.

Am Lönsweg in Kirchlengern ließen sie aus einem Garten einen grünen, selbstfahrenden Rasenmäher der Marke Viking mitgehen. In Hiddenhausen stahlen sie von einem Grundstück an der Unteren Ringstraße und einen orange-grauen selbstfahrenden Mäher der Marke Husqvarna. In beiden Fällen verschwanden auch die Ladestationen der Mähroboter.

»Um die Geräte zu entwenden, mussten die bislang unbekannten Täter die umfriedeten Grundstücke betreten und die jeweilige Stromversorgung der Ladestationen unterbrechen«, so Simone Lah-Schnier, Pressesprecherin der Herforder Kreispolizeibehörde.

Bereits in der vergangenen Woche – in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai – war am Goldackerweg in Kirchlengern ein selbstfahrender Rasenmäher der Marke Stihl samt Ladestation, geklaut worden. »Tatzusammenhänge zwischen den Fällen werden geprüft«, so Lah-Schnier.

Zwei ganz ähnliche Diebstähle hatten sich am 13. und am 20. Mai ereignet. Tatort war in beiden Fällen ein Laden an der Wiehenstraße. Damals wurden anstatt Mährobotern aber »normale« Rasenmäher entwendet. Der Händler hatte die beiden Gartengeräte vor seinem Geschäft ausgestellt und mit Seilen gegen Diebstahl gesichert. Laut Polizei trennten die unbekannten Täter die Seile durch und nahmen die Mäher mit. Der eine trägt die Modellbezeichnung 47 Vario, bei dem anderen handelt es sich um das Modell 40-Spirit RS. Beide Geräte waren rot.

Der Wert der gestohlenen Mäher summiert sich mittlerweile auf 6100 Euro. Hinweise zu den jeweiligen Taten gehen an die Kripo in Herford unter Telefon 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle.