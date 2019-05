Von Daniel Salmon

Detailliert vorgestellt wurden die bislang ausgearbeiteten Entwürfe dem Gremium von zwei Mitarbeitern des beauftragten niederländischen Ingenieurbüros Hooper Architects sowie von Bäder-Chef Alfred Würzinger. Bislang hatten die Planer das Investitionsvolumen 8,67 Millionen Euro geschätzt. Ein Risikozuschlag – vor allem aufgrund des schlechten Untergrundes – in Höhe von knapp einer Million Euro ist in dieser Summe bereits eingepreist.

Auf diesen Betrag könnte aber noch ein weiterer sechsstelliger Euro-Betrag kommen. Denn CDU-Ratsherr Martin Schuster brachte die Option einer Ausstattung mit einem klimafreundlichen Wärmesystem und einer Abdeckung für das geplante 50-Meter-Schwimmerbecken ins Spiel. Dafür wurde ein Aufschlag von fünf Prozent der Gesamtkosten beschlossen, um die Durchführung eines solchen Maßnahme zu gewährleisten.

Bislang wird verwaltungsseitig davon ausgegangen, dass 6,58 Millionen Euro der geplanten Gesamtkosten für das neue Bad als »prinzipiell förderfähig« seien. Im Raum steht eine 60 bis 81-prozentige Bezuschussung durch Fördermittel.

Auf Fördermittel angewiesen

UWG-Sprecher Armin Kuschel bereitete indes ein Passus im Erläuterungsbericht zum Freibadneubau Sorgen: Denn daraus geht hervor, dass die Stadt Bünde zur Umsetzung der Maßnahme auf die Fördermittel angewiesen sei. Denn die Kommune wäre finanziell nicht in der Lage, »die anstehenden Kosten in Gänze zu tragen«. »Wenn wir feststellen, wir kriegen die Förderung nicht oder nicht in der beantragten Höhe, auf was verzichten wir denn dann?«, fragte Kuschel. Grünen-Fraktionschefin Stephanie Janßen-Rickmann, die im Laufe der Debatte eine mögliche Verkleinerung des Schwimmerbeckens auf 25 Meter Länge zur Sprache gebracht hatte, meinte: »Wir wissen noch nicht, über was wir hier abstimmen sollen, weil wir die Kosten nicht kennen.« Sie verwies darauf, dass die Kosten für den Neubau vor knapp zwei Jahren bei einer Präsentation auf maximal 4,5 Millionen Euro geschätzt wurden. »Wir sind nun bei knapp 8,7 Millionen Euro. Und wenn ich die allgemeine Kostensteigerung mit einberechne, werden wir am Schluss vielleicht bei 11,5 Millionen rauskommen«, so die Grüne. Man müsse schauen, was man sich leisten könne. »Und das hier ist zuviel«, führte Janßen-Rickmann weitere Bedenken ins Feld. Ob Bünde letztlich Fördergelder aus Städtebau-Förderprogramm oder dem Investitionspakt für den Neubau bekommt, wird sich erst im Laufe des Sommers herausstellen.

Auf Martin Schusters Anregung wurde die Sitzung für interfraktionelle Verständigungen kurz unterbrochen. Nach der Pause stimmten schließlich die meisten Ratsleute für die Fortführung des Projekts, inklusive des von Schuster angeregten Öko-Aufschlags. Lediglich ein Mitglied der Grünen enthielt sich. Der parteilose Ratsherr Carsten Albsmeier stimmte gegen den Beschlussvorschlag.