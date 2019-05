Die Entscheidung sei wohl überlegt und notwendig, um Arbeitsplätze zu sichern und die Qualität des regionalen Omnibus-Verkehrs zu erhalten, betont die Geschäftsleitung der OVG Bollmeyer. Der Verlust des Stadtverkehrs Bünde 2018, nach 22 Jahren, habe zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt und eine Grundsatzentscheidung notwendig gemacht.

Standort bleibt erhalten

Dirk Köstring hat die Geschäftsanteile zu 100 Prozent erworben und wird als alleiniger Geschäftsführer die OVG Bollmeyer unter dem Namen OVG Bünde weiterführen. Der Betrieb der Nutzfahrzeug-Waschanlage wird ebenfalls unverändert fortgeführt. Dass der Standort am Elsemühlenweg in Bünde erhalten bleibt und die Mitarbeitenden weiterbeschäftigt werden, waren wesentliche Entscheidungskriterien der Familie Bollmeyer bei der Wahl des Käufers ihres Familienunternehmens.

Mehr als 90 Jahre lang habe die OVG Bollmeyer als zuverlässiger Dienstleister in diesem Wirtschaftsfeld mit der Marktentwicklung Schritt gehalten. »Daher war es uns wichtig, die bestmögliche Lösung zu finden, einen branchenversierten Käufer, der das Unternehmen in unserem Geist weiterführt«, so Eduard Bollmeyer. Sein gleichnamiger Großvater, der Maschinenbauer Eduard Bollmeyer, hatte den Grundstein für die heutige Omnibus-Verkehrs-Gesellschaft gelegt.

Am 1. Februar 1927 gründete er das »Auto-Depot Bünde« und starte zeitgleich den ersten privaten Busbetrieb im Landkreis Herford mit vier Omnibussen.

Verlässliche perspektiven schaffen

Sein Enkel Eduard folgte ihm ambitioniert und erfolgreich; er baute das Geschäft im Öffentlichen Personennahverkehr sukzessive aus. Nicht allein aus Verbundenheit zur Familie, sondern »als zuverlässiger Dienstleister und loyaler Arbeitgeber« sei es ihm wichtig, das Unternehmen in guten Händen zu wissen. Die OVG Bollmeyer an einen Konzern abzugeben, war für ihn keine Option. »Der Betrieb soll bleiben, wo er war, in einem Familienbetrieb des Mittelstands.«

Aus einem solchen, mittelständischen Familienunternehmen stammt Dirk Köstring, der ab dem 1. September 2019 die OVG Bünde in eine vielversprechende Zukunft führen will. »Ich bin sehr dankbar, dass die Familie Bollmeyer mir ein so gut aufgestelltes Unternehmen anvertraut, mit hervorragenden Strukturen und einem motivierten Team. Darauf kann ich aufbauen.« Dirk Köstring will nicht nur Arbeitsplätze erhalten, sondern für Mitarbeitende und Kunden verlässliche Perspektiven schaffen. Als Geschäftsführer der OVG Bünde habe er die Chance, die Dienstleistungsqualität des regionalen Öffentlichen Personennahverkehrs zu verbessern. Hier sieht er Entwicklungspotenzial und setzt unter anderem auf die Leistungsstärke eines engagierten Teams. »Ich werde auch als Arbeitgeber an die Wertetradition der OVG Bollmeyer anknüpfen«, sagt er.