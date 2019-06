Ayman Zribi (16) war bei den letzten »Friday for Future«-Demos in Bünde der Mann mit dem Megafon. Mitte April hatten etwa 150 Jugendliche vor dem Rathaus demonstriert. Im März waren es sogar mehr als 300 junge Klima-Aktivisten. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Die Fridays-for-Future-Demos in Bünde gehen in die nächste Runde: Mit einem veränderten Konzept wollen sich Schüler an diesem Freitag, 7. Juni, erneut für den Klimaschutz stark machen.