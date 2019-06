Thomas Grönemeier ist neuer Schützenkaiser in Ennigloh und zeigt stolz den Kopf des Adlers. An seiner Seite ist seine Lebensgefährtin Manuela Hegener. Es gratulieren Adjutant Sven Kampeter (rechts) und Spieß Ronald Gnettner. Foto: Annika Tismer

Von Annika Tismer

Bünde (WB). Ennigloh hat einen neuen Schützenkaiser. Am frühen Sonntagabend fiel der Kopf des Adlers nach einem erfolgreichen Schuss von Thomas Grönemeier. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Manuela Hegener und Adjutant Sven Kampeter wird er die Ennigloher durch das kommende Schützenjahr führen.

»Ich bin etwas überrascht, freue mich aber riesig«, sagte der neue Schützenkaiser unmittelbar nachdem er sein neues Amt angenommen hatte. Bereits im Jahr 2012 war er Schützenkönig in Ennigloh, nun freut er sich auf das Amt des Kaisers und verspricht: »Es soll ein schönes Jahr mit vielen tollen Erlebnissen werden.«

Zum Schützenball kommen viele befreundete Vereine

Höhepunkte werden dabei sicher der eigene Winterball sowie die Besuche vieler Veranstaltungen befreundeter Vereine sein. »Wir drücken unseren Nachfolgern die Daumen, dass es einen guten Zusammenhalt gibt und alles so klappt, wie sie sich das vorstellen«, sagte die nun ehemalige Schützenkönigin Christa Stuhlmacher, die gemeinsam mit ihrem Mann Manfred im vergangenen Jahr regiert hat.

Bevor sie die Königswürde jedoch weiterreichen durften, hatten sie noch alle Hände voll zu tun. Bereits am Freitagabend wurde das Schützenfest mit einem internen Grillabend eröffnet, am Samstag folgte dann der große Schützenball mit den befreundeten Schützenvereinen aus Hunnebrock, Kirchlengern, Löhne-Obernbeck, Löhne 24, Buer und Lenzinghausen. Zur Musik der »Californian Dance Band« tanzten die Schützen bis spät in die Nacht.

Tobias Brinkmeier wird Bürger-Schützenkönig

Weiter ging es am nächsten Tag mit dem Königsschießen, das durch den stellvertretenden Bürgermeister Martin Lohrie eröffnet wurde. Bürger-Schützenkönig wurde Tobias Brinkmeier, amtierender Schützenkönig der Bünder Schützengesellschaft.