Von Hannah Butz

»Zieht an – zieht an – zieht an!« Wer Sonntag am Sportplatz Holsen vorbeikam, der mag sich vor allem über die Geräuschkulisse gewundert haben, denn ohne lautstarke Rufe und rhythmische Anfeuerungen betrat hier keins der 14 Teams den Platz. Aber auch der Anblick der Tauzieher glich einem Spektakel: Sie rutschten, schrien, jubelten und zogen mit all ihrer Körperkraft – und hatten dabei einen Wahnsinnsspaß.

Kreative Namen

Neben Teams vom CVJM Holsen Ahle, der Firma J. Schwarz oder dem Rassegeflügelzuchtverein Holsen, trauten sich auch bunt zusammengewürfelte Gruppen ans Seil – darunter auch solche mit kreativen Namen, wie »Pull & Beer« oder »Die Drückeberger«. Egal ob reine Frauen-, Männer-, oder Mixedteams – anmelden konnte sich beim 1. Holser Tauziehen jede Gruppe, die aus fünf Teilnehmern inklusive zwei Auswechselspielern bestand.

Auch mehrere Kinder- und Jugendteams, wie »Pull & Limo« oder »Die Zwerge« traten am 15 Meter langen Seil gegeneinander an. Den weitesten Weg hatten »Die Spontanen«, die aus Ennigerloh angereist waren.

»Tauziehen ist kurzweilig, jeder kann das machen – eine witzige Sache, die hoffentlich eine Traditionsveranstaltung im Dorf wird«, erklärte Matthias Engelke, Geschäftsführer des VfL Holsen.

Einfache Regeln

Daher waren auch die Regeln denkbar einfach: Die Mannschaft, die das andere Team vollständig über die Mittellinie gezogen hatte, gewann. Für den Gesamtsieg waren allerdings zwei erfolgreiche Züge gegen die gegnerische Mannschaft nötig, bei Unentschieden entschied ein dritter Zug um den Sieg.

Spaß und Teamgeist

Ausgeklügelte Strategien oder langfristige Vorbereitungen standen bei den meisten Mannschaften eher im Hintergrund, vielmehr kam es auf Spaß und Teamgeist an. So auch beim Mädchen-Team des CVJM Holsen-Ahle: »Wir haben uns nicht wirklich vorbereitet, das kriegen wir auch so hin!«, erklärte Teammitglied Mareike Harlos. Als Erfolgsrezept setzte das Team lieber auf einheitlich grüne Trikots.

Am Ende hat sich der weite Weg für »Die Spontanen« gelohnt – sie konnten den Wettbewerb für sich entscheiden. Mit Medaillen ausgezeichnet wurde allerdings jedes Team, ganz gleich welche Platzierung es erreichte. Denn für alle galt: Dabei sein ist alles!