Jede Menge Programm wird auch in diesem Jahr wieder bei der Veranstaltungsreihe »Sommer im Park« geboten. Foto: Stadtmarketing / Tittel

Bünde (WB). Der »Sommer im Park« startet in die vierte Saison. Ab dem 14. Juni stehen in Bündes grüner Mitte vier abwechslungsreiche Wochen voller Sport, Musik, Genuss, Events sowie Spiel und Spaß auf dem Programm.

Bei der vierten Auflage der Veranstaltungsreihe gibt’s wieder viele kleine Veranstaltungen und Angebote, die alle im Frühsommer im Steinmeisterpark stattfinden oder von dort aus ihren Anfang nehmen. »Wir haben versucht, Angebote für jeden Geschmack und für jedes Alter mit aufzunehmen, damit wir ein möglichst breites Spektrum anbieten können«, sagt Ralf Grund vom Stadtmarketing.

Craft-beer-fest zum Auftakt

Den Auftakt bestreitet an diesem Wochenende das mittlerweile 3. Bünder Craft-Beer- und Foodtruck-Festival. Die Besucher können sich vom 14. bis 16. Juni auf Bierspezialitäten aus der Region und der ganzen Welt sowie kulinarische Leckereien freuen. Für Unterhaltung sorgen DJs und Livemusiker auf der Bühne am Steinmeisterteich. Der Eintritt ist frei.

Viel Musik im Programm

Auch die Musik wird in diesem Sommer im Steinmeisterpark nicht zu kurz kommen. Neben den Bands und Einzelkünstlern bei vielen Veranstaltungen können sich Musikfans zudem auf den Bünder Akustik-Abend am Freitag, 5. Juli, freuen. Ab 19 Uhr wird »DobBroMan« diesen eröffnen und auf der Bühne am Steinmeisterteich eine Mischung aus Blues, Country und Slide-Gitarren-Songs spielen. Ab 20.30 Uhr geben sich »Stompin’ Heat« aus dem Saarland die Ehre und werden harten Bluesrock mit Elementen des Mississippi Delta Blues, Texas Blues und treibenden Boogie kombinieren. Der Eintritt ist frei.

Benefizlauf und Kinderfest

Am Samstag, 6. Juli, beginnt um 15 Uhr der 24-Stunden-Benefizlauf »Mit Else läuft’s«. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener: Jeder Teilnehmer dreht einzeln oder im Team nach Lust und Laune so viele Runden auf dem 2,2-Kilometer-Parcours, wie er möchte. Es gibt ein Rahmenprogramm für die Zuschauer. Gelaufen wird für den guten Zweck – für die »Aktion Lichtblicke«.

Parallel wird dem Nachwuchs selbstverständlich auch etwas geboten: Ebenfalls am Samstag, 6. Juli, geht von 13 bis 18 Uhr das beliebte Kinder- und Jugendfest »Wir sind da!« in die nächste Runde. Organisiert vom Jugendamt der Stadt Bünde, präsentieren sich unterschiedliche Vereine sowie die Jugendarbeit. Dazu gibt’s ein Bühnenprogramm.

Volksradfahren im Juli

In diesem Sommer startet das beliebte Volksradfahren »1000 Räder Bünde« zum 21. Mal. Los geht es am 7. Juli um 11 Uhr – mit dabei sind wieder die integrative Radtour »Miteinander Radeln«, Info- und Aktionsstände, ein musikalisches Rahmenprogramm sowie ein Funpark für Kinder und Jugendliche. Startkarten sind im Stadtmarketingbüro erhältlich.

Bünder Weinfest

Das Bünder Weinfest hat nicht lange gebraucht, um sich als beliebte Veranstaltung auch außerhalb der Stadtgrenzen zu etablieren und mit seiner entspannten Atmosphäre und dem gastronomischen Angebot zahlreiche Besucher aus dem Umland anzulocken.

Dieses Jahr sind vom 28. bis 30. Juni Winzer aus unterschiedlichen Weinbaugebieten und heimische Gastronomen mit dabei. An jedem Tag wird eine andere Liveband für die musikalische Unterhaltung sorgen. Der Eintritt ist auch hier wieder frei.

Sport im Park

Ab Montag, 17. Juni, geht es bei »Sport im Park« aktiv in Bündes Mitte zu: Bis Mitte Juli wird sich der Steinmeisterpark in ein Freiluft-Trainingsgelände verwandeln. Unter der Schirmherrschaft des Stadtsportverbandes Bünde laden heimische Sportvereine zu mehr als 100 Sport- und Bewegungsangeboten ein: Sportakrobatik, Laufen, Pilates, Beachvolleyball, Lungensport, Zumba, Bodystyling, Boccia-Turnier, Wirbelsäulengymnastik, Abendrundfahrten mit dem Fahrrad, After-Work-Paddeln auf der Else und vieles mehr.

Die Teilnahme ist jeweils kostenlos. Zusammengefasst sind alle Veranstaltungen in einem 40-seitigen Programmheft, das im Stadtmarketingbüro oder der Bünder Geschäftsstelle dieser Zeitung erhältlich ist.