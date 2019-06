Von Christina Bode

Von Tennis bis hin zu Tanzen und von Malaktionen über Ausflüge in den Wald bis hin zu Kochnachmittagen – in den 85 Angeboten, die sich in dem roten Ferienspielprogramm wiederfinden, sollte wohl jeder fündig werden. »Uns ist es wichtig, dass wirklich alle Kinder die Angebote wahrnehmen können«, sagt Dirk Brandmeier, der für die Organisation der Ferienspiele zuständig ist.

Dabei denkt er sowohl an Kinder aus einkommensschwachen Familien als auch an Kinder mit Förderbedarf. »Mit dem Wittekindspass gibt es 50 Prozent Nachlass auf alle Aktionen«, sagt er. Eltern, deren Kinder körperlich eingeschränkt sind, bittet er um telefonische Rückmeldung. »Wir können bei fast jedem Angebot eine Teilnahme organisieren.«

Wir sind da!

Die Ferienspiele starten mit dem Kinderfest »Wir sind da!«, das am Samstag, 6. Juli, im Steinmeisterpark stattfindet. 30 Vereine und Gruppen präsentieren sich von 13 bis 18 Uhr mit Spielaktionen und einem Bühnenprogramm.

Spielmobil

Das Spielmobil der Stadt ist bis Ende September täglich von 16 bis 1830 Uhr unterwegs. Montags am Spielplatz an der Grundschule Dünne, dienstags an der Grundschule Holsen-Ahle, mittwochs im Dustholz in Ennigloh, donnerstags an der Grundschule Südlengerheide und freitags an der Grundschule Spradow.

Sommerlese-Club

Die Stadtbücherei veranstaltet wieder den Sommerleseclub. In Teams können Stempel für gelesene Bücher gesammelt werden. Anmeldebeginn ist am 2. Juli.

Ferien ohne Koffer

Für Grundschulkinder, die nicht sechs Wochen zu Hause betreut werden können, gibt es Ferienangebote im Atlantis, beim Kinderschutzbund und beim DRK. »Kinder aus dem Offenen Ganztag werden dort betreut, alle anderen können sich bei ›Ferien ohne Koffer‹ anmelden«, sagt Jugendamtsleiterin Karin Schäffer.

Ferienspiele

Zwischen 85 Angeboten können Kinder und Jugendliche wählen. Verschiedene Vereine und Einrichtungen beteiligen sich jedes Jahr, um ein breit gefächertes Angebot auf die Beine zu stellen. Neu dabei ist in diesem Jahr die freie evangelische Gemeinde Bünde-Stadtlicht. Mit Pastor Kay Dreckschmidt können Welten aus Holzklötzen gebaut werden, Lutz Hepmann bietet drei Tage lang Ferien auf dem Bauernhof an.

Neu ist auch das Malatelier Farbwege, in dem Kinder ihre eigenen Sommertaschen nähen können. Aber auch Klassiker wie ein Ausflug in den Kletterpark, das Umweltlabor mit Dorit Bethke und das Segelfliegen finden sich im Programm wieder.

Besonders an Kinder mit und ohne Behinderung richtet sich ein Nachmittag, der von der Lebenshilfe Lübbecke organisiert wurde. Zusammen werden Smoothies und Sommerdekorationen hergestellt.

Anmeldungen

Anmeldungen zu allen Angeboten sind von heute an bis zum 12. Juli im Bürgerbüro möglich. Dort kann auch der Teilnahmebeitrag bezahlt werden. Programmhefte liegen im Bürgerbüro, an den Schulen und im Atlantis aus. Das Programm kann auch über die Homepage der Stadt Bünde aufgerufen werden: www.buende.de