Von Annika Tismer

Bünde (WB). Seit einigen Jahren schon sind Tough-Mudder-Läufe bei Sportlern voll im Trend. Mit Teamgeist, sportlicher Fitness und Willensstärke geht es dabei über verschiedene, oftmals mit Wasser oder Matsch versehene Hindernisse an ein Ziel. Auch eine Gruppe des Bünder BTW hat in diesem Jahr erneut an einem solchen SportEvent in Arnsberg teilgenommen.