Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Wird das bisherige Lehrerzimmer der Grundschule Spradow bald in einen weiteren Klassenraum umfunktioniert? Eine entsprechende Entscheidung soll voraussichtlich in der nächsten Schulausschusssitzung fallen. Schon jetzt gibt es Kritik an dem Plan.

Die Pädagogen würden nach Informationen dieser Zeitung in den bisherigen PC-Raum der Einrichtung umziehen müssen. Das Computerzimmer würde komplett wegfallen. Stattdessen, so schlägt man im Schulamt vor, soll das Schulgebäude technisch aufgerüstet, sprich mit WLAN- und EDV-Technik aufgerüstet werden, damit in jedem Raum mit einem Computer, Laptop oder Tablet gearbeitet werden kann. Dafür sollen auch entsprechende Arbeitsmaterialien (mobiles Mobiliar, Laptop- und Tabletwagen) angeschafft werden.

Workshop sollte Lösung finden

OGS: Keine Lösung in Sicht Schulleiterin Monika Maasjost und Elternvertreter Pascal Vette sind nicht glücklich damit, dass für die Raumprobleme im OGS-Bereich aus ihrer Sicht keine adäquate Lösung gefunden wurde. Bislang gibt es an der Schule drei Räume für vier OGS-Gruppen. Die Folge: Eine Gruppe muss bislang beispielsweise in die Aula ausweichen, die aber auch für Veranstaltungen oder den Musikunterricht genutzt wird. Maasjost: »Da kommt es schon öfter zu Überschneidungen.« Kritik komme zudem aus der Elternschaft. Die Workshop-Mitglieder hätten sich jedoch dafür ausgesprochen, dass sich die Schule am bestehenden Platzangebot orientieren müsse. »Wir haben da schon verschiedenes probiert. Aber dieser Vorschlag ist nicht gut durchdacht«, meint Maasjost.

Den Vorschlag haben Mitglieder eines Workshops aus Politik und Verwaltung erarbeitet, die sich vor kurzem mit der Raumsituation an der eigentlich zweizügigen Schule befasst hatten. Wie mehrfach berichtet, gibt es in Spradow bislang nur sieben Klassenräume. Das hatte zur Folge, dass alle vier Jahre nur eine Eingangsklasse aufgenommen werden konnte. Im Schuljahr 2020/21 wäre dies das nächste Mal der Fall gewesen.

Weil für die kommenden Jahre aber steigende Schülerzahlen prognostiziert wurden, hatte sich die Stadtverwaltung mit dem Thema beschäftigt und die Einrichtung eines weiteren Klassenraumes vorgeschlagen. Die Mitglieder des Schulausschusses hatten dem Vorschlag entsprochen. Der Workshop sollte ausloten, wie das Raumproblem gelöst werden könnte. Und das ist aus Sicht der Verwaltung nun geschehen.

Schulvereinschef nicht zufrieden

»Ich denke die Lösungen, die vorgeschlagen werden, sind umsetzbar. Computerunterricht kann man auch am Laptop oder Tablet machen«, kommentiert Monika Maasjost die Vorschläge des Workshops. Ganz optimal seien die Pläne aber nicht: »Das neue Lehrerzimmer wäre deutlich kleiner als das bisherige. Man muss schauen, wie man da genug Arbeitsplätze für das Kollegium schaffen kann. Wir müssen uns irgendwie arrangieren.« Maasjost gibt zu bedenken, dass mit einer weiteren Eingangsklasse auch mehr Pädagogen benötigt würden. Bislang unterrichten 14 Lehrer an der Grundschule Spradow.

Pascal Vette, Vorsitzender des Schulfördervereins, ist mit der vorgeschlagenen Lösung nicht zufrieden. Er findet: »Da haben die Mitglieder des Workshops zu kurz gedacht. Ich halte das für eine absolute Notlösung«. Ihm hätte ein Anbau eines Klassenraums und auch eines OGS-Raums (siehe Kasten) vorgeschwebt: »Das halte ich für die Zukunft für alternativlos.« Zumal laut Vette die neuen Räume erst zum übernächsten Schuljahr benötigt würden.

In einem nächsten Schritt sollen nun die Mitglieder der Schulkonferenz der Grundschule in der kommenden Woche eine Stellungnahme zu den Plänen formulieren. Der Bünder Schulausschuss wird sich dann in seiner Sitzung am 26. Juni mit dem Thema beschäftigen.