Nisse Waltersmann (links) und Kevin Gebauer, der am Samstag auf der Bühne am Steinmeisterteich ein Konzert spielte, genießen zwei frisch Bierspezialitäten. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Von Karl-Hendrik Tittel

Bünde (WB). Startschuss für den »Sommer im Park«: Den Auftakt zu vier Wochen Programm in Bündes grüner Mitte gestaltete am Wochenende das dritte Craft-Beer-und-Streetfood-Festival – mit kulinarischen Spezialitäten, einer großen Getränkeauswahl und entspannter Atmosphäre.

Wie in den Vorjahren kam die dreitägige Veranstaltung in der an abendlichen Aktivitäten dürftig aufgestellten Elsestadt gut an. »Ein besseres Bierwetter kann man sich doch nicht vorstellen«, meinte eine Besucherin, die sich gemütlich in einer Sonnenliege ein süffiges Pale Ale schmecken ließ. Der Steinmeisterpark war an allen drei Tagen recht gut gefüllt, wenn es auch nicht so berstend voll war wie vor einem Jahr. Dennoch tummelten sich schon am Auftaktabend mehrere Hundert Besucher zwischen den Theken, Wagen und Ständen oder saßen auf den Bänken oder den Treppenstufen direkt am Steinmeisterteich. Besonders in den Abendstunden herrschte eine fast schon mediterrane Leichtigkeit vor, gepaart mit einem Hauch Großstadtflair und etwas künstlich zelebrierter Hipsterkultur.

»Ein hübscher Park«

Gleich zum Auftakt am Freitagabend erschienen zahlreiche Besucher. Foto: Karl-Hendrik Tittel Gleich zum Auftakt am Freitagabend erschienen zahlreiche Besucher. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Die Auswahl der zumeist handgebrauten Biervariationen – von rustikal bis exotisch – konnte sich sehen lassen. Kleinere Brauereien aus der Region präsentierten ihre Eigenmarken, aber auch Biere oder Limonaden aus aller Herren Länder. Mit ihrem herb-fruchtigen »Flutlicht«-Bier war beispielsweise die Ravensberger Brauerei aus Bielefeld wieder mit dabei.

Das Team vom »Plan B« aus Bielefeld gab dagegen sein Debüt in Bünde und bot ein gutes Dutzend Biersorten sowie diverse Mischgetränke an. »Ein hübscher Park und viele nette Leute hier«, so lautete das Fazit von Geschäftsführerin Katharina Friesen. Gut gelaunt waren auch die Bünder Kevin Gebauer und Nisse Waltersmann: »Super, dass man hier viele Freunde und Bekannte trifft, die man länger nicht gesehen hat.«

Kritik an Öffnungszeiten

Auch kulinarisch ließen es sich die Besucher gutgehen, unter anderem mit Gaumenfreuden wie japanischem Streetfood, veganen Wraps, saftigen Steaks, deftigen Burgern oder griechischen Spezialitäten. Auch hier gab es einige Neuheiten, wie der »Hot Pott« des Espelkamper Cateringunternehmens Schneider. »Der ist nagelneu, bietet Kaffeespezialitäten und verschiedene Süßspeisen, und heute das erste Mal überhaupt im Einsatz«, sagte Vivien Schneider.

Eine insgesamt gut besuchte dritte Auflage der Veranstaltung, bei der allerdings wie in den Vorjahren von einigen Besuchern die Essenpreise und von sehr vielen die frühen Schlusszeiten kritisiert wurden. »Um 22 Uhr ist hier offiziell an einem Samstag Schluss, das ist lächerlich, aber es könnten sich ja ein oder zwei Anwohner beschweren«, sagte ein Besucher.