Von Sina-Luisa Brandt

Insgesamt rückte die Feuerwehr im Kreis 3705 Mal aus. Darunter waren 583 Brandeinsätze – 42 Prozent mehr als 2017 – sowie 2094 technische Hilfeleistungen. Ein Grund für die steigenden Zahlen sei der trockene Sommer gewesen, der vor allem viele Flächenbrände ausgelöst habe. Darunter waren 16 Großbrände. 2017 hatte es elf Großbrände im Kreis Herford gegeben. Besonders die beiden Brände im März 2018 bei der Firma KRS in Spenge und bei der Löhner Tischlerei Schormann hätten großen Schaden angerichtet, erläuterte Kröger. Auch die Zahl der technischen Hilfeleistungen ist um 54 Prozent gestiegen. Ein Grund war das Sturmtief Friederike Anfang des Jahres.

327 Menschen gerettet

Insgesamt wurden 327 Menschen im Kreis aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet. Die Kreisfeuerwehr richtete 37 Lehrgänge aus, die 390 Teilnehmer besuchten. Die Lehrgänge fanden zumeist in der Kreisfeuerwehrzentrale statt. »Es war ein sehr anstrengendes Jahr mit vielen Einsätzen« bilanzierte Pressesprecher Jens Vogelsang.

Doch es ging auch um den Blick nach vorn: Von den beiden aktuell größten Herausforderungen berichtete Kreisbrandmeister Bernd Kröger ebenfalls. Die Nachwuchsförderung und das digitale Zeitalter erforderten das ganze Engagement. »Der technische und gesellschaftliche Fortschritt ist auch eine Aufgabe der Feuerwehr.« Durch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit solle die Mitgliedergewinnung verstärkt werden. »Unser Ziel ist, die lebendige Verbandsarbeit zu erhalten. Wir brauchen dabei die Unterstützung von Politik und Verwaltung.« Insgesamt habe man aber eine starke Gemeinschaft im Kreis. Eine zusätzliche Herausforderung sei »das Geflecht zwischen Beruf, Familie und Ehrenamt. Dies darf nicht in Konkurrenz zueinanderstehen«.

15 Millionen Euro investiert

Zahlreiche Ehrengäste besuchten den Verbandstag. Landrat Jürgen Müller richtete Grußworte an die Delegierten: »Wir haben ein sehr engmaschiges Netz aus Feuerwehr und Hilfsorganisationen, das auf eine hohe Vertrauensbasis beruht. Seit dem vergangenen Jahr haben wir einen weiteren festen Knoten im Geflecht mit Kreisbrandmeister Bernd Kröger. Ein wichtiger Schritt ist die Förderung des Nachwuchs. Die Gründung der Kinderfeuerwehr trägt dazu stark bei.«

Auch Bündes Bürgermeister Wolfgang Koch schätzt die Arbeit der Kreisfeuerwehr: »Es erfordert Mut, Teamgeist, Einsatzbereitschaft und Solidarität in der Arbeit.« Ein weiterer Punkt sei eine gute Ausstattung. »2018 wurden kreisweit 15 Millionen Euro für die Ausstattung investiert.«

2697 Mitglieder

Der Kreisfeuerwehrverband zählt 2697 Mitglieder. Darunter sind 1577 Aktive, davon 166 Hauptamtliche. Die 18 Jugendfeuerwehre kommen auf 437 Mitglieder und, hinzu kommt die Ehrenabteilung. 2018 wurden auch zwei Kinderfeuerwehrgruppen gegründet: die Löschzwerge in Rödinghausen und die Feuerfüchse in Kirchlengern. Sie zählen zusammen 43 Mitglieder im Alter von sechs bis neun Jahren. »Gesetzlich ist jetzt die Gründung einer Kinderfeuerwehr möglich«, sagte Pressesprecher Jens Vogelsang.

Zum Ende des Verbandstages in Holsen wurden mehrere Mitglieder für ihr besonderes Engagement geehrt. Das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Bronze erhielten Ulrich Körtner und Matthias Kuhle. Das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber wurde Jens Vogelsang und Jürgen Eickmeier überreicht. Die Ehrennadel des Kreisfeuerverbandes in Silber erhielten Norbert Burmann, Sebastian Rettberg und in Gold der ehemalige Kreisbrandmeister Wolfgang Hackländer. Neu ins Amt des Fachbereichsleiters des Teams für Psycho-Soziale Unterstützung wurde Sven Büttner berufen.

Eröffnet worden waren die Feierlichkeiten mit einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. Das Blasorchester der Feuerwehr Herford begleitete die Veranstaltung musikalisch.