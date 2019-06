Von Daniel Salmon

Wie Bürgermeister Wolfgang Koch jüngst bekannt gegeben hatte, wird die Eigenschadensversicherung der Kommune in der Sache jedenfalls nicht einspringen. Mit der so genannten Directors-and-Officers-Police werden noch Abstimmungsgespräche geführt.

Wie bereits berichtet, war versäumt worden, die Verluste der Stadt im Rettungsdienst-Bereich von 2014 innerhalb einer Vier-Jahres-Frist über eine Gebührenerhöhung auszugleichen . Das hätte in Absprache mit den Krankenkassen bis spätestens Mitte 2018 passieren müssen. Ein entsprechendes Versäumnis hatte Bürgermeister Koch bereits in der Sitzung des Feuerwehrausschusses eingeräumt. Schuldzuweisungen wollte er – wie später auch im Stadtrat – nicht äußern . Die SPD-Fraktion hatte sich in der Sache bereits an die Kommunalaufsicht gewandt. Die Verwaltung selbst geht der Angelegenheit intern ebenfalls nach.

Policen wurde durchgesehen

Wie gut die Stadt versichert ist, hat das WESTFALEN-BLATT einmal im Rathaus nachgefragt. Demnach hatte die Kommune im Dezember 2013 einen Beratungsvertrag mit der SIMAP Versicherungsberatung geschlossen. Die Beratung habe nach Angaben von Wolfgang Koch eine »Durchsicht der bestehenden Eigenschaden- und D&O-Policen der Stadt Bünde und der Kommunalbetriebe Bünde (KBB)« umfasst. Die KBB-Geschäftsberichte seien ebenfalls geprüft worden.

Daraufhin sei eine »angemessene Deckungssumme für die Stadt Bünde und die KBB« ermittelt worden. Zudem habe es seitens der Berater Verbesserungsvorschläge gegeben, passende Angebote von Versicherern seien eingeholt worden, »die ein dem Risiko der Stadt Bünde angemessenes Konzept bieten«.

Versicherungsschutz sei angemessen

Nach einer Empfehlung der SIMAP sei daraufhin ein neuer Eigenschadensvertrag bei der Zurich AG über eine Versicherungssumme von 100.000 Euro und einem Selbstbehalt von 500 Euro abgeschlossen worden, der seit dem 1. Januar 2014 läuft. Die Vertragslaufzeit habe drei Jahre betragen, und verlängere sich jährlich automatisch um jeweils weitere zwölf Monate. Eine D&O- Versicherung sei ebenfalls bei der Zurich AG abgeschlossen worden. Diese läuft seit Januar 2015. »Diese Police gewährt Versicherungsschutz für die Fälle, in denen leitende Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für im Dienst begangene Pflichtverletzungen von Dritten oder der Kommune auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, bis zu einer Deckungssumme von drei Millionen Euro«, erklärt Wolfgang Koch.

»Der Abschluss dieser Versicherungen entspricht den Empfehlungen des Versicherungsgutachtens und ist nach Erörterung im Verwaltungsvorstand als angemessen angesehen worden«, bewertet der Bürgermeister den bestehenden Versicherungsschutz der Stadt.