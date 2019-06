Von Bernd Bexte

Bünde (WB). Am Ende der Schulstunde ist Fritzi völlig kaputt. Alle Viere von sich gestreckt, liegt die erst fünf Monate alte Australian-Shepherd-Hündin auf dem blauen Linoleum. Ja, so ein tierischer Unterricht ist ganz schön anstrengend. Dabei würden die Kinder der Klasse 2c gerne noch mehr mit ihr spielen.

Mit ihren Artgenossinnen Nala, Adeele und Lapka war sie in Begleitung ihrer Frauchen am Dienstag in der Grundschule Hunnebrock zu Gast. Weniger um etwas zu lernen, als den Kindern zu zeigen, wie man mit ihresgleichen umgeht und kommunizieren kann. Schließlich hatten sich alle Zweitklässler der Schule zuletzt im Unterricht mit dem Thema Hunde befasst. Deshalb bekamen die drei Klassen jetzt tierischen Besuch, eine Premiere für die Grundschule Hunnebrock.

Sprache der Hunde erlernen

»Der Mensch kann die Sprache der Hunde erlernen«, erklärt Sabine Waza von der Dogschool, der Hundeschule an der Elsemühle. Die Hundetrainerin war mit dem Mischlingshündinnen Adeele und Lapka an die Eichholzstraße gekommen. Grundschullehrerin Annette Lagmöller hatte sie eingeladen. Die wiederum hatte ihre Australian Shepherds Nala und Fritzi mitgebracht – zur großen Begeisterung der Kinder.

Anfangs noch etwas scheu, legten die 22 Mädchen und Jungen der 2c rasch ihre Zurückhaltung ab und fragten immer wieder, ob sie die zutraulichen Tiere mal streicheln oder mit ihnen durch das Klassenzimmer spazieren dürften. »Ich will auch mal«, reckten sie ihre Finger in die Höhe, als Sabine Waza sie fragt. Und erzählten von ihren Erlebnissen mit Hunden, auch wenn eine Spontanumfrage ergibt, dass nur fünf von ihnen selbst einen Hund zu Hause haben. »Ich darf immer mit dem Hund unserer Nachbarn spielen.« »Meine Großeltern haben einen, der ist ganz lieb.« Mit Hunden kennt sich der Hunnebrocker Nachwuchs also aus. Und weiß auch, was man nicht machen soll. »Hunde soll man nicht anstarren, das mögen sich nicht.«

Hunden kein Küsschen geben

»Richtig«, sagt Sabine Waza und erklärt: »Sie mögen es auch nicht, wenn man ihnen frontal auf den Kopf fasst.« Auch Küsschen sollte man ihnen nicht geben. »Das ist eine Geste der Unterwürfigkeit. Der Hund versteht nur: ›Der Schwächling biedert sich bei mir an‹.« Dann eher umgekehrt, sich also vom Hund ablecken lassen. Das sei eine Zärtlichkeitsgeste, »auch wenn das eigentlich unhygienisch ist«.

Waza erklärt, wie man anhand der Haltung von Ohren und Rute den Gemütszustand der Tiere ablesen kann. Und wie auch Hunde Vokablen lernen können. Auf Kommando rollt Lapka über den Boden, geht rückwärts, läuft durch die Beine der Hundetrainerin Slalom. Schließlich gibt es dafür eine Leckerchen. Auch die Kinder dürfen die Hunde damit nach einem kurzen Rundgang oder einer Übung belohnen. Tierisch gut, dieser Unterricht.