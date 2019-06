Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in Bünde – entgegen dem Trend in den anderen Kreiskommunen – gestiegen. Foto: dpa

»Es ist noch nicht dramatisch, aber entgegen dem Trend in den anderen Kommunen im Kreis Herford sind in Bünde mehr Diebstähle gemeldet worden«, sagt Polizeisprecher Uwe Maser. Genaue Zahlen nennt die Polizei nicht. Nur so viel: In Bünde werden durchschnittlich etwa zehn Fahrraddiebstähle pro Monat gemeldet.

Die Polizei werde jetzt vor allem den Bereich am Bahnhof und die dortige Radstation näher in den Fokus nehmen. »Dort häufen sich die Diebstähle.« So sind dort seit dem Wochenende gleich drei hochwertige Fahrräder gestohlen worden. In einem Fall hatte ein 44-jähriger Mann aus Enger sein Rad am frühen Montagmorgen hinter dem Bahnhof abgeschlossen. Als er am Nachmittag zurückkehrte, war das schwarz-orange Rad der Marke KTM samt Schloss verschwunden.

Rad war nicht an- sondern nur abgeschlossen

Ebenfalls am Montagmorgen hatte ein 29-jähriger Mann sein grau-weißes Mountainbike in der Fahrradstation abgestellt. Der Bünder schloss das Rad der Marke Rockrider an. Bei seiner Rückkehr war es weg. Ebenfalls entwendeten unbekannte Täter ein grünes Rad eines 22-jährigen Bünders. Er hatte sein Rad der Marke Styx abgeschlossen in die Station gestellt. Als er zurückkehrte, war es gestohlen. »Auch dieses Fahrrad war nur ab- nicht aber angeschlossen. So konnte man es wegtragen«, betont Polizeisprecher Maser die Bedeutung einer guten Sicherung. Der Gesamtschaden der drei Diebstähle beläuft sich laut Polizei auf mindestens 1.900 Euro.

Zudem war am Sonntag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube an der Eichholzstraße gestohlen worden. Ein 18-Jähriger hatte sein blau-oranges Rad vor der Grundschule an ein Straßenschild gestellt und abgeschlossen. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.100 Euro. Der Polizei liegen Hinweise auf einen verdächtigen Rollerfahrer samt Sozius vor, die am Tatort gesehen worden sein sollen. Der Sozius habe mit einem blauen Rad den weiteren Tatort verlassen. Hinweise an Telefon 05221/8880.