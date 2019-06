Bereits am Mittwochnachmittag wollen sich die Mitglieder des Bünder Schulausschusses ein Bild von der Situation am Gymnasium am Markt machen. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Die Aula ist zu klein, in manchen Klassenräumen wird’s im Sommer viel zu heiß und auch das Krankenzimmer macht Probleme: Daher haben sich die Verantwortlichen des Gymnasiums am Markt mit einem Antrag an die Stadtverwaltung und den Schulausschuss gewandt.

Die Mitglieder der Lehrerkonferenz und der Schulkonferenz haben sich mit diesen Themen beschäftigt. »Und das Kollegium steht voll hinter unseren Anliegen«, sagt Schulleiterin Karin Stallmann. In der kommenden Sitzung des Schulausschusses am 26. Juni stehen die GaM-Anträge auf der Tagesordnung.

Einschulungen nur in Sporthalle möglich

Schon Stallmann selbst hatte 1968 als Schülerin in der Aula gesessen. Damals wie heute verfügt der Raum über lediglich 150 Sitzplätze. Viel zu wenig für eine Bildungseinrichtung mit immerhin knapp 1000 Schülern findet die Pädagogin.

Stallmann: »Beispielsweise müssen wir für die Einschulungen immer in die Sporthalle ausweichen. 120 Fünftklässler und ihre Eltern finden in der Aula ja keinen Platz.« Jahrgangsversammlungen könnten in dem Raum aus Platzmangel ebenfalls nicht stattfinden. »Und die Bunten Abende müssen wir immer an drei Terminen veranstalten. Sonst kriegen wir die Leute, die das sehen wollen, ja gar nicht unter. Es gibt viele Veranstaltungen, für die wir eine größere Aula dringend bräuchten.«

Schüler klagen über Kopfweh

Konkret schwebt der Schulleiterin dabei ein ausreichend dimensionierter Multifunktionsraum vor. Dieser soll aber nicht ausschließlich vom GaM genutzt werden, alle anderen Schulen im sogenannten Schulzentrum Mitte könnten davon profitieren. Auch städtische Veranstaltungen könnten dort stattfinden – analog zum Forum des Schulzentrums Nord.

Ein weiteres Sorgenkind der Schule am Marktplatz sei der 2010 errichtete so genannte Erweiterungsbau. Dort sei die Thermik laut Stallmann »höchst problematisch«. So hätten die Räume im vergangenen Sommer aufgrund massiver Sonneneinstrahlung kaum genutzt werden können. »Und am Dienstag haben Schüler, die dort unterrichtet wurden, über Kopfschmerzen geklagt. Eltern haben sich schon beschwert. Da muss etwas passieren«, so die Schulleiterin. Schüler hätten im letzten Jahr sogar schon einen Antrag an den Schulträger – also die Stadt – gestellt, eine Klimaanlage einzubauen.

Schulausschuss hat Ortstermin

Kommentar Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und die Erich-Kästner-Gesamtschule in Ennigloh bekommen jeweils eine neue Mensa. Und auch an der Realschule Mitte sind Erweiterungen im Gespräch. Da ist es nur allzu verständlich, dass man sich am Gymnasium am Markt eine Aufwertung der Infrastruktur wünscht. Zumal auch Eltern künftiger Fünftklässler ganz genau darauf schauen werden, welche weiterführende Schule ihren Sprösslingen nicht nur das beste Lehrprogramm, sondern auch die beste Lernatmosphäre bietet. Dass man da mit Räumen, bei denen die Kinder im Sommer über Kopfschmerzen klagen, und engen Klassenzimmern nicht punkten kann, dürfte außer Frage stehen. Daniel Salmon

Ebenfalls ein Problem würden die »sehr kleinen« Klassenräume im Altbau des Gymnasiums darstellen. Klassen mit einer Stärke von 28 bis 32 Schülern könnten dort nicht untergebracht werden – bestenfalls kleinere Oberstufenkurse. »Und auch im Zusammenhang mit G9 ist die Errichtung weiterer Räume notwendig«, gibt Stallmann zu bedenken.

Weiterer Punkt auf der Antragsliste ist das Krankenzimmer der Schule. Seit Jahren schon gebe es in der Sache Gespräche mit den Kommunalbetrieben, da der Raum weder über ein Fenster noch über eine Lüftung verfüge. Eine Verbesserung der Situation sei aber bislang gescheitert.

»Am Schulzentrum Nord wird derzeit gebaut, hier ist alles eng und klein. Wir dürfen nicht den Anschluss verlieren und müssen konkurrenzfähig bleiben. Ich hoffe, dass die Stadt und die Politiker unser Anliegen ernst nehmen«, sagt Karin Stallmann.

Bereits am heutigen Mittwochnachmittag wollen sich Mitglieder des Schulausschusses ein Bild von der Situation am GaM machen.