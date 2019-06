Sanna Grund (von links), Kristina Ljungeld und Mikko Saukoski von der finnischen Sprachschule Bielefeld bieten beim Midsommar-Nacht-Shopping am 21. Juni eine Auswahl nordischer Spezialitäten an. Foto: Stadtmarketing / Karl-Hendrik Tittel

Bünde (WB). An diesem Freitag, 21. Juni, feiern die Bünder Kaufleute beim Midsommarnacht-Shopping den längsten Tag des Jahres und heißen den Sommer willkommen. Für nordisches Flair sowie authentische Spezialitäten aus dem Land der 1000 Seen werden dabei Mitglieder der finnischen Schule Bielefeld sorgen.

Am 21. Juni veranstaltet die Handel Bünde GbR in Kooperation mit dem Stadtmarketing von 18 bis 22 Uhr das zweite Bünder Midsommar-Nacht-Shopping. Die Besucher können sich neben einem gemütlichen Einkaufserlebnis bis in die Nacht auch auf allerlei Programmpunkte wie unterschiedliche Aktionen der Einzelhändler sowie Livemusik oder Kleinkunst in der Fußgängerzone freuen.

Zum ersten Mal bei einer Veranstaltung in Bünde dabei ist die finnische Schule Bielefeld.

Die vom finnischen Bildungsministerium unterstützte Einrichtung bietet ergänzenden Unterricht für die Kinder von in der Region lebenden Finnen. Dabei wird sowohl die finnische Sprache als auch Kultur und Lebensart vermittelt – und dazu gehören auch die Feiertage, wie das Mittsommerfest, das in vielen nordischen und baltischen Ländern ausgiebig gefeiert wird.

Die Vorbereitungen für das Bünder Midsommar-Nacht-Shopping am Freitag sind bereits abgeschlossen, das Probekochen verlief höchst zufriedenstellend, und auch die Wetterprognosen fallen bislang recht positiv aus.

Getränke und Snacks

»Wir bieten einige typisch finnische Getränke sowie selbst gemachte Snacks an, wie zum Beispiel Silli-Perunasalaatti, einen herzhaften Kartoffelsalat mit Apfel-, Zwiebel- und Heringsstücken«, verrät Mikko Saukoski.

Als zweiter deftiger Snack steht eine weitere Spezialität der finnischen Küche zur Auswahl: Die karelische Pirogge (karjalanpiirakka) ist ein Roggenteigschiffchen mit Milchreis und Eierbutter und eine wahre Gaumenfreude, die nicht allzu oft in Bünde angeboten wird.

Erdbeeren dürfen nicht fehlen

Da Erdbeeren auf keinem nordischen Mittsommerfest fehlen dürfen, wird es einen leckeren Erdbeerquark (mansikkarahka) mit Keksen sowie mit dem Hefegebäck Pulla eine der bekanntesten finnischen Süßspeisen überhaupt geben.

»Auch die Getränke, die wir ausschenken, sind allesamt finnische Originalprodukte«, sagt Sanna Grund. Zur Auswahl stehen die Biermarken Lapin Kulta und Karhu, dazu wird es zwei Cidersorten und einen Longdrink geben.

Zudem stehen finnische Spirituosen wie Minttu und Salmiakki sowie mehrere Fruchtliköre bereit.