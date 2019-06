Geht es nach den Grünen, sollen in Bünde künftig keine neuen Schottergärten mehr angelegt werden dürfen. Foto: dpa

Bünde (WB). Geht es nach der Bünder Grünen-Fraktion, sollen in der Elsestadt künftig keine neuen so genannten Stein- oder Schottergärten mehr angelegt werden dürfen. Einen entsprechenden Antrag hat Fraktionssprecherin Stefanie Janßen-Rickmann jetzt an Bürgermeister Wolfgang Koch gerichtet, damit sich der zuständige Fachausschuss und gegebenenfalls auch der Stadtrat mit dem Thema beschäftigen.