Der junge Musiker Seraphin Rinke spielte ein Musikstück angelehnt an »Bruder Jakob« auf dem Kontrabass. Insgesamt wirkten 80 Schülerinnen und Schüler beim Sommerkonzert mit und begeisterten die zahlreiche Besucher in der GaM-Aula kamen. Foto: Sophia Niermann

Von Sophia Niermann

Bünde (WB). Musik aus unterschiedlichen Ländern, gefühlvoller Gesang und instrumentale Klänge – die Schüler des Gymnasiums am Markt haben am Dienstag ein vielfältiges Sommerkonzert präsentiert. Dabei begeisterten die 80 Musiker die zahlreichen Besucher sowohl mit klassischer Musik als auch modernen Liedern.

Mit dem Sommer verbinden Menschen viele schöne Erinnerungen – beispielsweise denken sie an die Natur, an faszinierende Landschaften, ein Lagerfeuer oder auch an ferne Länder. Um den bevorstehenden Sommer anklingen zu lassen, nahmen die Schüler das Publikum mit auf eine musikalische Reise in unterschiedliche Länder.

Start mit Schottland

Das Konzert begann mit zwei Liedern aus Schottland. Dabei zeigte Simeon Hellemann sein musikalisches Können auf dem Akkordeon und zog mit rhythmischen Klängen die Zuschauer in seinen Bann.

Gefühlvoller Gesang in Begleitung von sanften Klängen des Klaviers: Dies vereinte das Lied »The Sally Gardens« aus Irland. Sängerin Lea Marie Knoche präsentierte einen emotionalen Auftritt mit einer hellen und klaren Stimme. Die Zuschauer merkten, wie sie die Musik fühlte, denn sie sang überwiegend mit geschlossenen Augen. Zusammen mit ihrer Mitschülerin Nadine Müllar, die Lea Marie Knoche am Klavier begleitete, bildeten die beiden Musikerinnen ein eingespieltes Team.

Facettenreiche Darbietung

Weiter ging die Reise nach Frankreich: Mit den Liedern »Sous les points de Paris« von Vincent Scotto aus dem Jahre 1913 und »On écrit sur les murs« von den Kids United zeigte der französische Chor namens »Les GaMophones« eine musikalische Einlage mit französischem Flair.

Das Sommerkonzert des Gymnasiums am Markt war vielfältig und facettenreich zugleich: Neben den Musikstücken aus unterschiedlichen Ländern präsentierten die jungen Musiker ebenfalls Lieder mit Geschichten. Das Vokalensemble der Oberstufe präsentierte dazu das Lied »The Wild Mountain Thyme«.

Auch Coldplay-Song im Programm

Zusammen mit den Rhythmen der Gitarre, gespielt von Linda Franzmeier, sang der Chor über ein Liebespaar auf der Suche nach Thymian, welches Mut und Beständigkeit schenkt. Auch hier spielt der Sommer eine besondere Rolle, wie man den ersten beiden Zeilen »O the summer time has comin’, and the trees are sweetly bloomin’« des Songs entnehmen kann.

Darüber hinaus spielten die Schüler des Gymnasiums am Markt nicht nur klassische Stücke, sondern auch moderne Popsongs. Das Oberstufenorchester präsentierte eine instrumentale Version des Songs »Viva la vida« von Coldplay. Auf Deutsch bedeutet der Titel »Lebe das Leben« – und genau dieses Motto spiegelte sich in den impulsiven, lauten und auch leisen Tönen von Geige, Cello und Trompeten wieder. Auch Hits wie »OK« von Robin Schulz und James Blunt fanden ihren Platz im Sommerkonzert.

Eigenkomposition als Höhepunkt

Highlight des musikalischen Abends war aber zweifelsohne das selbst komponierte Lied »Cycling Mood« von Felix Schmiedlau. Der Schüler betrat die Bühne, indem er die Treppe auf Händen hinunterstieg – von da an erhielt er die komplette Aufmerksamkeit des Publikums. »Die Melodie ist mir auf dem Schulweg eingefallen«, erklärte Felix Schmiedlau. Das selbst komponierte Stück des Schülers ist bemerkenswert: Schnell, rhythmisch, frisch und jung erzeugte der Titel beimm Publikum gute Laune und kombiniert dabei die Instrumente Trompete, Schlagzeug und auch das Klavier.

Felix Schmiedlau und das Oberstufenorchester beendeten das Sommerkonzert mit dem Lied »Pfeffer-Suite«. Die Schüler der Jahrgänge fünf bis zur Q2 erhielten für ihre musikalische Vorstellung tosenden Applaus und freuen sich auf den bevorstehenden Sommer.